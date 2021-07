Le gouvernement vient de confirmer la possibilité pour les salons de se tenir sans limite de jauge dès le 30 juin en fonction de la situation sanitaire dans les territoires. Dans ce contexte, les organisateurs et partenaires du Pôle Fenêtre d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO sont plus que jamais mobilisés pour faire de la prochaine édition (21 au 24 septembre - Paris - Porte de Versailles) un rendez-vous marquant de cette reprise. Les installateurs, poseurs, artisans de la menuiserie-fermeture, des équipements de la baie et de la métallerie pourront ainsi découvrir toute l’offre de produits et les innovations du secteur regroupés sous la thématique phare d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2021 : « L’avenir des métiers et le digital ».

De bonnes nouvelles pour se retrouver tous à ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2021 !

Les nouvelles mesures gouvernementales autorisent désormais la reprise des salons à partir du 9 juin. Les conditions de réouverture précisent la mise en place d’un passeport sanitaire et d’une jauge des visiteurs au moins jusqu’au 30 juin.

Pour sa part, Reed Expositions France, qui a élaboré, dès 2020, une charte sanitaire - certifiée APAVE - afin d’assurer la sécurité des exposants et des visiteurs, a communiqué un certain nombre de consignes aux exposants concernant les périodes de montage/démontage et les quatre jours du salon, et met en place avec les Pouvoirs Publics les mesures qui s’imposent. Ainsi, ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2021 pourra se tenir dans les meilleures conditions !



« Toutes les conditions sont réunies pour faire de cette édition 2021 d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO une véritable réussite. Évidemment les annonces gouvernementales nous ont conforté dans notre choix de nouvelles dates de la tenue du salon. Mais surtout nous sommes très heureux de la mobilisation des exposants et des grands leaders qui nous font confiance. Ils sont aujourd’hui 170 à s’être inscrits pour accueillir les visiteurs dès le 21 septembre à Porte de Versailles pour cet événement tant attendu par toute la profession. » – Guillaume Loizeaud, Directeur d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO.

Un objectif prioritaire : répondre aux besoins des installateurs !

ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2021 est placé sous la thématique de « L’avenir des métiers et le digital » afin de répondre aux grands enjeux du secteur et d’apporter toutes les informations et l’accompagnement nécessaires aux acteurs de la filière. Les visiteurs auront l’occasion de vivre une expérience unique et inédite avec notamment :

Les installateurs et leurs équipes trouveront sur les stands des démonstrations pratiques ou des sessions de formation.

Les exposants DESCOMBES PRECIMECA, FENETREA, FORSTER SYSTEMES DE PROFILES et K-LINE ont déjà prévu d’y participer.*

Digitalisation, domotique, e-learning, aide aux devis, configurateur, produits connectés : les menuisiers et les metteurs en œuvre pourront dialoguer avec un expert de la marque présent toute la semaine sur les stands de : CADIOU INDUSTRIE, CHAMBERLAIN GmbH, FENETREA, FORSTER SYSTEMES DE PROFILES, HORST KLAES & Co. KG, K-LINE.*

Le pôle des experts d'ÉQUIPBAIE, par et pour les professionnels

Ce pôle, animé par le Pôle Fenêtre (Groupement ACTIBAIE - SNFA - UFME – UMB - Union des Métalliers), proposera d’aborder différents sujets au cœur des enjeux de la filière : la réglementation et les normes, les démarches qualité, le développement durable, la formation et les métiers et la promotion de la filière.



« Cette prochaine édition d’ÉQUIPBAIE, en plus d’être le salon de la menuiserie française, est cette année le top départ du retour à une vie normale. Bien évidemment, nous respecterons tous les gestes barrières mais, surtout, nous allons pouvoir nous revoir, échanger, dialoguer sans écran. Notre filière est mobilisée plus que jamais pour qu’ÉQUIPBAIE continue à être notre salon, un espace d’information, de découverte produits. L’UFME ne manquera pas ce rendez-vous. Nous comptons sur les professionnels de la fenêtre pour en faire de même et nous retrouver très nombreux dès le 21 septembre. » – Bruno Cadudal, Président de l’UFME.



Pour éclairer ces sujets, un expert du Pôle Fenêtre et un intervenant extérieur animeront chaque jour des ateliers de 30 à 45 minutes.

Le Pôle des Experts proposera également aux visiteurs de vivre une expérience digitale sur le stand.



« Retrouvons-nous tous à ÉQUIPBAIE, le premier salon en Europe depuis 2 ans ! Toutes les belles entreprises de nos métiers vous donnent rendez-vous pour vous présenter leurs innovations et retrouver la convivialité qui caractérise notre profession. Des contacts qui seront à n’en pas douter inoubliables après cette période si particulière. » - Bruno Léger, Président du SNFA



La « Journée d’Actibaie », un événement dans l’événement



Le 21 septembre, le Groupement Actibaie organise son assemblée générale sur le salon ÉQUIPBAIE. Elle sera suivie d’une journée ce conférences qui se tiendront sur l’Arena Innovation :

11h15 – 12h30 : Plénière « L’humanité à l’épreuve du coronavirus : quelles suites ? »

12h30 – 14h15 : Cocktail déjeunatoire

14h15 – 14h45 : Économie « La conjoncture du bâtiment : état des lieux et perspectives »

15h00 – 15h45 : Technique « RE 2020 : défi et opportunités »

16h00 – 16h45 : Environnement « La RSE pour les entreprises de bâtiment »

17h00 – 17h45 : Technique/Règlementation « Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) pour les produits de construction »

« Toute l’équipe du Groupement Actibaie se réjouit de retrouver dans les meilleures conditions ses adhérents et les visiteurs du salon ÉQUIPBAIE. Nous préparons une journée spéciale pour vous accueillir comme il se doit. Nous vous y attendons nombreux. » - Yannick Michon, Président du Groupement Actibaie

Les TROPHÉES : la vitrine des innovations du secteur

Pour l’édition 2021, le concours des TROPHÉES d’ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO déploie des moyens importants, en digital et en physique, pour valoriser les innovations et garantir à toutes les solutions candidates une plus grande visibilité. Ainsi, plusieurs temps forts mettront à l’honneur les participants aux TROPHÉES et leurs innovations tout au long des 4 jours du salon :

Les parcours de l’Innovation : ce parcours conduira le visiteur à la découverte des participants directement sur leurs stands, avec un document de visite et une signalétique spécifique pour localiser tous les participants aux TROPHÉES 2021.

ce parcours conduira le visiteur à la découverte des participants directement sur leurs stands, avec un document de visite et une signalétique spécifique pour localiser tous les participants aux TROPHÉES 2021. L’Arena Innovation : des écrans digitaux présenteront toutes les innovations candidates aux TROPHÉES, et les visiteurs seront invités à voter pour leur innovation préférée.

des écrans digitaux présenteront toutes les innovations candidates aux TROPHÉES, et les visiteurs seront invités à voter pour leur innovation préférée. Les sessions de pitchs Innovation : les visiteurs pourront assister à des sessions de pitchs présentant les innovations en fonction de leurs sujets d’intérêt, puis rencontrer et échanger avec les intervenants.

les visiteurs pourront assister à des sessions de pitchs présentant les innovations en fonction de leurs sujets d’intérêt, puis rencontrer et échanger avec les intervenants. La remise des TROPHÉES et des Coups de coeur de la Presse Pro : l’un des temps forts du salon, cette cérémonie officielle aura lieu le mercredi 22 septembre sur l’Arena Innovation.

Tous les métalliers ont rendez-vous à MÉTALEXPO !

Pour cette édition 2021, MÉTALEXPO mettra l’accent sur la formation et la promotion des métiers de la métallerie notamment auprès des jeunes publics. Les visiteurs découvriront toute la diversité et la richesse de ces métiers à travers des rencontres, des démonstrations et des conférences qui prouveront tout le dynamisme et la convivialité de cette filière.



« Enfin, tous les voyants sont au vert pour nous retrouver sereinement sur le salon MÉTALEXPO. Je sais l’impatience des métalliers de se retrouver. Nous les accueillerons avec grand plaisir ! » - Franck Perraud, Président de l’Union des Métalliers.

L’Espace Atelier de MÉTALEXPO présentera durant les 4 jours du salon le parcours des différentes étapes de fabrication d’un ouvrage de métallerie. A date, ce parcours accueille déjà ARCELOR, CANAMETAL, FIXEP et TRIMBLE.

Concours Métal Jeunes

L’édition 2021 du Concours Métal Jeunes a pour thème les « Monuments détournés ». Organisé au niveau national, le concours s’adresse aux jeunes formés aux métiers du métal dans le Bâtiment (métalliers, métalu-verriers, métalliers ROCSM…) dans les classes de niveau V (CAP) et IV (BP, Bac Pro).

Les œuvres réalisées seront évaluées par un jury d’experts en fonction de leur qualité technique, de leur esthétisme et de la qualité de leurs finitions. Les œuvres primées seront exposées sur le stand de l’Union des Métalliers. Les visiteurs seront invités à choisir leur œuvre préférée dans le cadre d’un vote du public dont le résultat sera dévoilé le jeudi 23 septembre.

Worldskills France

L’Union des Métalliers a signé le 3 février 2021 une convention de mécénat avec Worldskills France. Cette convention prévoit la création d’un Club de la Métallerie constitué d’entreprises de métallerie, de fournisseurs et de partenaires. Il a pour objectif de soutenir les métiers de la métallerie et les candidats engagés dans la compétition.

Ce Club s’accompagne d’une plateforme de collecte de fonds pour financer la préparation des candidats et leur fournir les meilleures conditions d’entraînement mais aussi pour mener des actions de promotion des métiers de la métallerie, notamment à destination des jeunes.



Ce partenariat se prolonge sur le salon MÉTALEXPO. En effet, l’Union des Métalliers accueillera pour la 1ère fois sur son stand un espace dédié aux Worldskills, avec la présence de Francis Perrot-Minot, Médaille d’excellence des Worldskills de Kazan 2019, et de l'équipe du centre d'excellence en métallerie.



Par ailleurs, l’Union des Métalliers organisera des conférences sur son stand :

Mercredi 22 septembre 2021

15h-15h45 : Accessibilité / B.Métal formation.

15h-15h45 : Accessibilité / B.Métal formation. Jeudi 23 septembre 2021

10h-10h45 : Traitement de surface : résultats campagne d’essai

15h-15h45 : Les 100 réponses aux 100 questions les plus fréquentes des métalliers.

Une campagne dynamique et originale coconstruite avec les acteurs de la filière

ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO 2021 lance une campagne de promotion dynamique et sympathique coconstruite avec les syndicats, les leaders et les médias pour donner envie aux menuisiers de venir visiter et participer à l’événement :

Une campagne de témoignages – Des messages illustrés, à rédiger ou à choisir, mis en page par Reed Exposition et à poster sur ses réseaux sociaux.

– Des messages illustrés, à rédiger ou à choisir, mis en page par Reed Exposition et à poster sur ses réseaux sociaux. Une campagne de notoriété – Des posts prêts à être partager (« Business et convivialité en tout sécurité », « Enfin, nous pouvons nous retrouver », « On vous attend nombreux », « Vous nous avez manqué ! »…).

– Des posts prêts à être partager (« Business et convivialité en tout sécurité », « Enfin, nous pouvons nous retrouver », « On vous attend nombreux », « Vous nous avez manqué ! »…). Une campagne d’engagement – Un concours dont l’objectif est de sensibiliser et d’engager les exposants à multiplier des actions de promotion pour recruter des visiteurs.

– Un concours dont l’objectif est de sensibiliser et d’engager les exposants à multiplier des actions de promotion pour recruter des visiteurs. Une campagne de publicité 360° via les partenaires presse (campagne emailing sur les abonnés, campagne digitale - réseaux sociaux et display, campagne de publicité print).

via les partenaires presse (campagne emailing sur les abonnés, campagne digitale - réseaux sociaux et display, campagne de publicité print). Des actions avec les syndicats partenaires (webinars avec les chefs de réseaux et leurs adhérents, présence dans les newsletters, signature de mails…).

ÉQUIPBAIE-MÉTALEXPO - 21 au 24 septembre 2021 à Paris Expo Porte de Versailles – Hall 1



Formulaire d’accréditation presse disponible ici

Inscrivez-vous au salonexit_to_app