Gant anticoupure : une sécurité accrue pour chaque secteur

Gants de niveau modéré : protection légère et confort optimal

Dans certains secteurs d’activité comme l'assemblage ou la manutention légère, le risque de coupure est modéré. Des gants de niveau bas à moyen sont alors parfaitement adaptés pour ce type de tâches. Fabriqués en matériaux légers tels que le nylon et le polyuréthane, ces gants offrent une flexibilité et un confort optimal. Ils garantissent une manipulation aisée des objets, même en cas de longues périodes de travail. Ils assurent une protection suffisante et permettent une dextérité fine à l’utilisation.

Classés niveau B à C, ces gants anticoupures conviennent particulièrement au domaine logistique, l'assemblage électronique ou l'emballage. Le risque de coupures y est présent, mais faible. C’est le cas des entrepôts de distribution lors de la manipulation de boîtes et objets métalliques.

Gants de niveau élevé : robustesse pour les environnements à haut risque

Les milieux à risque comme la métallurgie, la verrerie ou la construction nécessitent des gants au classement élevé. Ils sont généralement renforcés avec des matériaux résistants tels que le nitrile, le néoprène ou des fibres métalliques. Cela permet de limiter les risques graves grâce à une protection maximale contre les coupures profondes.

Avec un niveau D à F, ces gants sont conçus pour assurer la sécurité des travailleurs exposés à des objets tranchants, lourds et dangereux. Les opérateurs des usines de transformation du verre sont un parfait exemple. Des gants dotés d’un revêtement en cuir ou fibres spécifiques permettent de travailler avec des mains bien protégées. Plus épais et moins souples, ils minimisent les risques majeurs sans compromettre la productivité.

Gants pour environnements huileux : adhérence et sécurité dans des conditions difficiles

Dans certains secteurs comme les ateliers de mécanique, les techniciens travaillent souvent dans des environnements huileux ou glissants. Des gants anticoupure spécialement conçus pour maintenir une bonne adhérence sont alors indispensables. Le nitrile et le latex sont des matériaux qui permettent de réaliser un revêtement idéal. De cette manière, ces modèles permettent de manipuler des objets glissants tout en protégeant des coupures potentielles.

Avec ce type de gants, un technicien travaillant sur la maintenance de machines industrielles peut manipuler des pièces graisseuses. Il est parfaitement protégé contre les bords tranchants avec une enduction de nitrile. Grâce à la prise solide qu’ils procurent, le risque d'accident est nettement réduit. Le choix de la jauge permet d’ajuster la finesse du gant, assurant une dextérité adaptée aux besoins de chaque tâche, tout en maintenant une bonne protection contre les coupures grâce aux matériaux spécifiques utilisés.

Qualité et conformité : les marques partenaires de Rubix

Nos partenaires font partie des marques références dans le domaine des EPI :

Lebon : Une large gamme de gants anticoupures qui répond aux besoins de tous les secteurs.

Ansell : Des gants conçus pour des tâches de précision, en combinant protection et dextérité.

Tegera : Des gants alliant confort, durabilité et protection innovante pour une sécurité professionnelle optimale.

Giss : La gamme polyvalente de cette marque interne à Rubix propose des gants à un excellent rapport qualité-prix.

En collaborant avec des marques de confiance, Rubix respecte les normes les plus exigeantes :

EN 388 : Norme européenne qui évalue la résistance des gants aux risques mécaniques tels que l'abrasion, les coupures, la déchirure, et la perforation.

ANSI/ISEA 105 : Norme internationale dont les niveaux de résistance à la coupure permettent d'orienter vers un choix de gant adapté à chaque opération.

Parmi les EPI, les gants anticoupures sont incontournables pour éviter les blessures et garantir un environnement de travail sûr. En collaborant avec des marques réputées, Rubix s'assure de proposer des solutions fiables et conformes aux normes. Chaque secteur industriel peut ainsi trouver le produit idéal pour protéger efficacement les mains des travailleurs.