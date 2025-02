Pour accompagner tant les signataires que les professionnels de la menuiserie dans la collecte et le traitement des déchets de la filière, l’UFME sort ses guides FERVAM II. Il s’agit des fiches pratiques déclinées par métier, de la fabrication à la dépose des matériaux.

Par la charte d’engagement Filière Engagée pour le Recyclage et la VAlorisation des Menuiseries (FERVAM II), l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) veut impliquer l’ensemble des acteurs dans «la collecte et le traitement des déchets concernés, et leur possible réintroduction sous forme de matière recyclée entrant dans la composition de produits neufs », présente l’organisation.

Les signataires et professionnels mobilisés - installateurs et fabricants - développent d’ailleurs des solutions en ce sens. On retrouve notamment les guides FERVAM II, qui proposent des fiches opérationnelles et téléchargeables sur le site ufme.fr.

Des fiches déclinées par métier de la menuiserie

Lesdites ressources sont déclinées en cinq versions pour répondre à différentes activités : fabricants de menuiseries, fabricants de composants et d’emballages de menuiseries, installateurs, préparateurs de matières premières issues du recyclage, ainsi que les professions associées.

« Ces ressources pratiques offrent un soutien concret aux acteurs pour accélérer le recyclage en boucle fermée des menuiseries », souligne l’UFME.

Deux nouvelles fiches techniques opérationnelles ont été rédigées par le groupe de travail Environnement - Recyclage REP. La fiche technique 50, intitulée « Recyclage menuiseries : tri et collecte » décrypte comment trier les menuiseries après dépose, et ainsi « garantir un recyclage en boucle fermée optimal ».

La fiche technique 51 « Menuiserie en fin de vie : un gisement de matières premières », expose les possibilités de réutilisation matériaux d’une menuiserie, afin de fabriquer des matières premières issues du recyclage (MPR). « Cette fiche précise les gains de matières et de réduction de CO2 obtenus pour chaque matériau (verre plat, PVC, aluminium, bois…) afin d’encourager la collecte et le démantèlement », indique l’UFME.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock