Les chaperons OPTIPOSE® conservent tous les avantages des chaperons classiques WESER mais grâce à leur système d’emboîtement mâle-femelle, le temps de pose est réduit de 50%. De plus, les chaperons OPTIPOSE® peuvent aussi être posés avec des joints traditionnels. C’est pour ces raisons que Weser a décidé de basculer la gamme classique en OPTIPOSE®.

Une multitude de modèle à votre disposition !

En faisant bénéficier à ses couvre-murs classiques de la technologie OPTIPOSE®, Weser agrandit sa gamme, permettant ainsi de répondre aux besoins les plus demandés. Retrouvez ainsi une cinquantaine de dessus de mur à votre disposition.

Longueur 1 mètre :

- 2 largeurs : 25 et 30 cm

- 3 modèles : plat, 2 pentes et Trigone

- 3 couleurs : Blanc cassé, Gris et Ton pierre

Longueur 0,50 mètre :

- 4 largeurs (selon le modèle) : 23, 28, 33 et 45 cm

- 4 modèles : plat, 1 pente, 2 pentes et spécial Platine

- 5 couleurs (selon le modèle) : Blanc cassé, Gris, Ton pierre, Aspect Brique et Dark (produit teinté masse et peint en surface)

Une autre façon de poser des chaperons !

Si l'on additionne les mètres de murs de clôture déjà couverts, la notion de gain de temps apparaît comme une évidence : la pose de chaperons avec réalisation de joints « traditionnels » au mortier de remplissage est extrêmement fastidieuse mais surtout chronophage, sans parler des déplacements occasionnés par les chantiers nécessitant une pose en deux temps.



Le système original et exclusif d'emboîtement mâle-femelle des chaperons de la gamme Optipose® offre un gain de productivité de plus de 50% dans le temps de mise en œuvre. Cette gamme de chaperons est conçue pour recevoir un cordon de joint type acrylique appliqué à la pompe sur la partie mâle du système d'emboîtement assurant à la fois l'étanchéité et la réalisation des joints à l'avancement. La précision et la régularité dimensionnelle du système d'emboîtement Optipose® obtenues grâce à la technologie du vibropressé parfaitement maîtrisé par Weser, assurent une pose rapide par auto-alignement, sans protection particulière ni nettoyage pendant la réalisation du joint.



(Sur la base d'un cordon de 5mm et suivant la méthode d'application, une cartouche standard de joint souple type acrylique permettra de poser environ 50 chaperons Optipose).



À noter tout de même que le produit Optipose® peut aussi se poser de façon traditionnelle avec un joint au mortier.

CHOP plat, 2 pentes et Trigone Optipose® de 1 mètre de long: Une pose encore plus rapide !