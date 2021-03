Des margelles droites, d'épaisseur 6 cm, ont été proposées en grandes dimensions pour les côtés droits de la piscine. Des pièces courbes sur mesure ont été réalisées pour les angles, de façon à éviter le plus possible les découpes sur chantier et à privilégier des dimensions maximales (longueur de 120 cm).

La teinte a été définie par l'envoi d'échantillons pour être en harmonie avec cette maison de maître et ses pierres de façade.

Le choix s'est porté sur la couleur Warm, un grège entré récemment dans le nuancier d'une dizaine de teintes.