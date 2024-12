Dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Manosque, l’agence d’architecture A26 en collaboration avec R+4 Architectes, Régis Chaumont et TPFI a réalisé un projet innovant. Après vingt-six mois de travaux, c’est un complexe aquatique de 5 000 m2 comprenant plusieurs équipements sportifs, ludiques et de bien-être qui vient de voir le jour.

Une multitude de propositions

Conçu et réalisé dans une démarche durable, le projet du centre aqualudique de Manosque a fait appel à des filières locales et utilise des matières premières provenant du territoire pour optimiser l’intégration dans son environnement.

L’ensemble, pensé pour accueillir une grande variété d’activités, s’adresse à un public large dans le but de profiter des deux bassins de l’espace intérieur, d’une aire de jeux dédié aux enfants ainsi qu’une salle de musculation et une zone polyvalente.

A cela s’ajoute une multitude de propositions comme un espace dédié au bien-être et ses trois spas, deux saunas, un hammam, des douches thématisées, une fontaine à glace, un espace tisanerie et un solarium privatif. L’équipement couvert s’ouvre sur un espace extérieur accueillant un bassin nordique, une seconde zone de jeux aquatiques ainsi que des plages minérale et végétale et une aire de pique-nique.

© Florent Joliot

Des procédés vertueux…

La cohérence paysagère du site a également été pensée afin que l’ensemble diminue son empreinte écologique. Pour ce faire, les architectes ont déployé leur savoir-faire en matière d’ingénierie en mettant en place des plantations d’essences locales, en plus de la végétalisation des parkings et de la toiture qui habillent le centre.

De même, grâce à une étude de simulation de l’ensoleillement, les architectes ont pu optimiser la disposition du bâtiment. Plusieurs procédés vertueux ont été également effectués comme par exemple le réseau de chaleur urbain, chauffé au bois auquel le site a été raccordé ainsi que la mise en place de plusieurs systèmes de performances énergétiques innovants.

Pour éviter les déperditions et se protéger des ponts thermiques, des isolations par l’intérieur et l’extérieur ont été accomplies. Même les divers équipements ont été sélectionnés dans le but de réduire la consommation énergétique du bâtiment. Tout a été pensé et réalisé dans le but d’offrir à la ville un équipement de qualité qui assure le bien-être de tous.

© Florent Joliot

Pour un lieu de distraction

A l’issue du chantier, la ville de Manosque hérite également d’une maquette BIM remise à la collectivité et au gestionnaire et qui a été couplée à la mise en place d’une Gestion Technique du Bâtiment performante.

Il s’agit de plusieurs solutions qui facilitent la maintenance, optimisent la durée de vie de l’équipement tout en réduisant le coût de son fonctionnement. Donnons par exemple la réduction des débits et des températures qui s’opère lors des périodes d’inoccupation et permet de limiter l’évaporation des eaux des bassins ou encore le système de récupération des eaux de pluie qui sert à l’arrosage des végétations.

Quant aux usagers, ils disposent désormais d’un lieu de distraction novateur et exemplaire adapté à leur territoire.

Sipane Hoh

Photo de Une : ©Florent Joliot