Un habitat toujours plus sain et confortable grâce au déshumidificateur d’air intérieur REHAU

REHAU, spécialiste de solutions à base de polymères pour le bâtiment, imagine des solutions ayant pour objectifs la simplicité et les économies d’énergies pour les utilisateurs et les professionnels. Aujourd’hui notre habitat est touché par des variations de températures, vagues de chaleur, taux d’humidité élevé dans l’air... le dérèglement climatique, les conditions météorologiques deviennent de plus en plus extrêmes. REHAU présente une solution complète pour déshumidifier l’air ambiant et rafraichir les surfaces tels que les murs, les sols et les plafonds. Composé d’un système de surfaces rafraichissantes, d’un déshumidificateur et de la régulation connectée NEA SMART, il permet de créer une atmosphère intérieur confortable et homogène, même dans des conditions extérieures particulièrement chaudes et humides.

Pensée pour améliorer et faciliter le quotidien des particuliers et enrichir l’offre de services des professionnels, le déshumidificateur REHAU s’adapte avec toutes les surfaces (sol, mur, plafond) assurant ainsi la bonne compatibilité des produits entre eux ainsi qu’une efficacité optimale. Il peut être posé au plafond ou encastré dans un mur. Disponible en deux versions : avec ou sans fonction de refroidissement, cette solution convient plus spécifiquement aux nouveaux bâtiments résidentiels et aux petits immeubles de bureaux. Le système a une capacité de refroidissement de 610W pour une pose au plafond et 520 W dans le mur (pour un appareil doté de la fonction refroidissement). A la pointe de la technologie, la puissance de déshumidification est de 24l/j pour le plafond et de 22l/j pour le mur.

Le nombre et la disposition des déshumidificateurs dépendent de la répartition des pièces et du nombre de personnes dans le foyer. REHAU accompagne les professionnels dès la phase de conception pour planifier l’installation de manière adéquate. Pour le particulier, l’installation d’un déshumidificateur REHAU (au plafond ou dans un mur) facilite l’aménagement des pièces, contrairement à un climatiseur classique.



Pour assurer un confort thermique idéal à l’intérieur, la solution connectée et auto-adaptative NEA SMART 2.0 gère automatiquement le système dans sa globalité (déshumidificateur + surfaces rafraîchissantes). Dotée de capteurs intégrés, elle affiche la température et l’humidité relative de l’air ambiant. Avec ses fonctions intelligentes telles que la géolocalisation (présences des occupants dans ou à proximité de l’habitation) et la détection de fenêtre ouverte, NEA SMART permet d’associer bien- être et économies d’énergie dans l’habitat sans compromis.

Les avantages de l’humidificateur d’air intérieur REHAU

La performance et les propriétés techniques du déshumidificateur REHAU associées aux surfaces rafraîchissantes et à la régulation NEA SMART 2.0 assurent un maximum de confort :

Zéro nuisance : Silencieux, le système REHAU impacte peu l’environnement ambiant.

Zéro contrainte : Contrairement à un climatiseur classique, la possibilité de poser le produit au plafond ou dans un mur facilite l'aménagement des pièces.

Zéro courant d'air : Il offre une agréable sensation de fraîcheur et un climat intérieur homogène sans zones plus froides ni courants d'air.

100% durable : Un système pensé pour s'adapter aux conditions climatiques futures qui s'annoncent de plus en plus extrêmes.

