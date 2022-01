VEKA SPECTRAL, une finition esthétique haut de gamme

Modernité, qualité, design… VEKA SPECTRAL est la finition exclusive qui donne une nouvelle dimension à vos menuiseries extérieures ! Toucher velours, aspect ultramat, haute technologie… Faites de vos fenêtres des œuvres d’art que vous pourrez toucher !

VEKA SPECTRAL, la quintessence de la Haute Technologie

VEKA SPECTRAL naît d’un procédé exclusif, qui allie laquage et plaxage. La conjugaison de ces deux techniques éprouvées offre une stabilité exceptionnelle des couleurs avec des teintes préservées au fil du temps.

De plus, la qualité de sa surface permet de résister autant aux rayures et à l’abrasion qu’aux UV et aux intempéries. Elle offre ainsi une grande durabilité aux variations de température et d’humidité et répond pleinement aux exigences des menuiseries extérieures.

VEKA SPECTRAL, une solution design… Optez pour l’ultramat absolu

L’aspect ultramat des finitions VEKA SPECTRAL interpelle par son incomparable esthétique haut de gamme.



VEKA SPECTRAL apporte une dimension inédite dans le monde de la menuiserie. Cette technologie de colorisation innovante vous offre de nouvelles possibilités. Découvrez les teintes phares de l’architecture moderne dans le nuancier VEKA SPECTRAL qui propose actuellement 10 teintes contemporaines.



Retrouvez des coloris actuels sublimés grâce à un aspect ultramat absolu, novateur et exclusif.

VEKA SPECTRAL, enfin une menuiserie que vous pourrez toucher !

Par son aspect ultramat, les menuiseries VEKA SPECTRAL éveillent la curiosité et incitent à tester de ses propres mains.

Expérimentez un toucher velours exceptionnel, une sensation unique et agréable. De plus, cette finition de surface est particulièrement peu salissante et facile à entretenir et à nettoyer.



Choisissez la technologie VEKA SPECTRAL :

Une laque de haute qualité répondant aux exigences des menuiseries extérieures

Une surface dure et résistante aux rayures et à l’abrasion

Une grande stabilité de la couleur et de la surface dans le temps

Une grande résistance aux variations de température et d’humidité

Une technologie réduisant l’absorption de chaleur en surface

Une grande durabilité aux influences climatiques, mécaniques et chimiques

Un effet anti-salissure et anti-trace

Une innovation exclusive, disponible uniquement chez les partenaires VEKA

Une fabrication des menuiseries inchangée, sans modification du processus d’assemblage

Disponible en 10 coloris.

Pour en savoir plus exit_to_app