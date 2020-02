Leader mondial dans la conception de systèmes de menuiseries et l’extrusion de profilés PVC, VEKA propose une vaste gamme de solutions : fenêtres et portes-fenêtres, portes, coulissants, coffres de volets roulants, éléments de façade…



L’offre VEKA est variée et permet de répondre à tous les segments de marché et tous les types de mises en œuvre, en neuf comme en rénovation. VEKA propose également une large palette de coloris et d’aspects, avec près de 40 teintes (nouvelles finitions VEKA Spectral et couleurs plaxées), correspondant à une demande croissante de personnalisation des menuiseries.

VEKA a par ailleurs créé le réseau national Fenétrier® VEKA : une opportunité offerte aux fabricants VEKA de distribuer leurs menuiseries auprès du grand public.



VEKA est un groupe indépendant et familial qui rayonne au niveau international. Avec 6 000 collaborateurs répartis sur 41 sites et un chiffre d’affaires de 1,1 Md€ en 2018, l’entreprise cultive des valeurs de qualité, de service et de développement durable. Implantée à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, depuis 1988, la filiale française VEKA SAS s’impose parmi les acteurs majeurs du marché français des menuiseries.