L'ouverture de la porte pour le projet pionnier Communiqué | 05.01.22

Le nouveau quartier, avec ses nombreux bâtiments commerciaux et résidentiels, façonnera et modifiera le paysage urbain de Genève. Gilgen a fourni une large gamme de produits : Portes à l'entrée et à la sortie du parking, plusieurs portes anti-incendie, portes coulissantes automatiques et entraînements de portes battantes.