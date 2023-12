VEKA booste son recrutement sur grand écran

« Nous sommes la filiale française d’un groupe allemand, entreprise familiale, leader mondial sur son marché, où chacun compte et contribue au résultat collectif. Aussi, l’engagement de nos collaborateurs est la clé de notre réussite. Nous croyons en la force des relations humaines, en la communication ouverte et en la compréhension mutuelle. Chez nous, pas de comportement formaté donc, pas plus que de routine. Chez VEKA, nous vous donnerons les outils pour vous permettre de vous développer tout en participant au succès de l’entreprise ainsi qu’à celui de nos clients. » Et de conclure : « Travailler chez VEKA, c’est produire des profilés PVC pour des fenêtres contribuant à l’isolation et au confort de nos maisons, mais c’est aussi s’engager pleinement, comme nous le sommes, dans une démarche environnementale concrète et responsable. »