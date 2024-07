VEKA AluConnect, un concept de menuiserie aluminium et PVC signé VEKA à découvrir au Salon Equipbaie-MetalExpo by Batimat

Côté fabricant, VEKA AluConnect présente l’intérêt d’une production de menuiserie identique à celle d’une menuiserie PVC traditionnelle (fenêtre, porte-fenêtre ou porte d’entrée). Ainsi, les profilés 82 mm sont livrés avec les deux matériaux Aluminium et PVC déjà assemblés. De façon classique, ils sont ensuite soudés et aucun connecteur d’angle ou autre pièce supplémentaire ne sont nécessaires. Les parties en aluminium doivent simplement être fraisées pour obtenir un ajustement précis, de sorte que la soudure se fasse proprement lors de l’assemblage des profilés, pour un aspect très qualitatif et pratiquement sans trace.