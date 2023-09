Neuf mois après sa prise de poste en tant que directeur général de Veka France, Emmanuel Demesmay dresse un premier bilan et dévoile les dernières actualités qui concernent l’industriel. Parmi elles, on compte notamment la construction d’un centre de logistique en Bourgogne, et d’une nouvelle ligne de co-extrusion sur son siège de Thonons-les-Bains, en Haute-Savoie

En mars 2022, l’extrudeur gammiste et concepteur de menuiseries Veka évoquait l’impact des hausses de prix et des pénuries de matières premières sur son activité. Un an et demi plus tard, il s’inquiète aujourd’hui de la crise concernant la construction neuve, qui pourrait impacter l’activité. Malgré cela, Veka France annonce tout de même un chiffre d’affaires en hausse de 5 % dans l’Hexagone, notamment grâce au développement de son portefeuille clients et au démarrage de nouveaux fabricants, tels que Franciaflex, Proplast, ou encore BIPA. Un résultat qui se distingue de celui d’autres filiales européennes du groupe, qui enregistrent jusqu’à -20 % dans certains pays. Un nouveau centre logistique en Bourgogne Parmi les autres bonnes nouvelles, Veka France annonce également la construction d’un nouveau centre logistique à Saint-Loup-de-Varennes, près de Châlon-sur-Saône (71). L’industriel explique qu’il s’agit d’un endroit stratégique, « à proximité idéale de l’autoroute A6 », et que les pénuries de main d’œuvre sont moins importantes dans le département que vers Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie (74), où se situe le siège de Veka France. À terme, l’industrie ambitionne de recruter 25 nouvelles personnes sur ce nouveau centre logistique. Une vingtaine de postes en CDI sont par ailleurs à pouvoir au siège de Thonons-les-Bains, principalement dans des postes de production (extrusion, plaxage, et maintenance). Le futur centre logistique, qui représente un investissement de 16,5 millions d’euros, devrait voir le jour en janvier 2025. Il s’étendra sur un terrain de 46 000 m2, dont 11 000 m2 couverts. Emmanuel Demesmay, directeur général de Veka France, précise que la vocation de ce site pourra évoluer vers des activités de parachèvement, comme l’emballage par exemple. Une nouvelle ligne de co-extrusion en Haute-Savoie Un autre investissement de 1,2 millions d’euros a également été réalisé par Veka pour la création d’une nouvelle ligne de production en co-extrusion sur le site de Thonons-les-Bains. Cette 17ème ligne, qui sera opérationnelle en octobre, permettra d’augmenter les capacités de production intégrant plus de matière recyclée. Veka rappelle également sa démarche « Veka Recycle », permettant de réduire l’empreinte carbone d’une menuiserie PVC vers un poids carbone avoisinant les 50 kg de CO2, soit l’équivalent d’une menuiserie bois Si la démarche intègre déjà neuf fabricants à ce jour, l’industrel ambitionne de fédérer encore plus clients partenaires pour leur permettre de répondre aux exigences de la RE2020 et de la REP Bâtiment. Claire Lemonnier

Photo de une : Veka