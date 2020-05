En cas de co-activité, l’entreprise qui intervient sur un chantier, seule ou en présence d’autres entreprises, établit un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PP SPS). Ce document regroupe les risques propres au métier ainsi que les modes opératoires et les mesures de prévention à mettre en place. L’ouvrage PP SPS - Plan particulier de sécurité et de protection de la santé est avant tout pratique et synthétique. En première partie, il décrit le cadre dans lequel s’inscrit le PP SPS, les personnes qui l’établissent et l’utilisent, ainsi que les moyens de réaliser un PP SPS opérationnel. La seconde partie de l’ouvrage recense 18 opérations sous forme d’aide-mémoire. L’objectif est de présenter diverses situations de travail et leurs risques associés, afin de faciliter l'élaboration du document PP SPS. (source PréventionBTP / OPPBTP)