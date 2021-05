« La promesse WAVIN s’appuie sur les 17 objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations Unies*. Les besoins d’infrastructures hydrauliques sûres et durables sont plus que jamais d’actualité. Chez WAVIN, nous prônons l’idée que la responsabilité nous incombe également, en tant qu’industriel fabricant et fournisseur, pour faire la différence face aux défis mondiaux. Nous comptons jouer un rôle majeur en développant des réseaux d’assainissement et des installations fiables et performants, en aidant les villes à lutter face aux changements climatiques, et en accélérant l’adoption de solutions constructives efficaces pour un meilleur confort de vie. Cette vision et cette détermination ont permis notamment le développement de notre nouveau module AquaCell, 100 % éco-responsable. ». Antoine ZENONE, Directeur de Territoire Europe du Sud WAVIN