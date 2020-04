DESIGN ET PERFORMANCES



WICSLIDE 160 conjugue stylisme simplifié et performances techniques.

Ce coulissant, aux dimensions impressionnantes (dimensions maximales : L 3 240 mm x H 3 400 mm ; prise de volume 4 mm à 50 mm), est dépourvu de toute aspérité grâce à ses gâches intégrées au dormant, d'où une impression de sobriété et d'harmonie parfaites. Les grandes dimensions de la baie sont sublimées par l'approche design.

La grandeur de la baie n'est plus un problème car l'ouverture et la fermeture sont facilitées par le système levant coulissant avec poignée et le dispositif de roulage qui garantissent un fonctionnement souple, silencieux et durable.



WICSLIDE 160 présente également les caractéristiques techniques suivantes :



• un verrouillage sécurisé de l'ouvrant à 2 ou 5 points selon la hauteur,

• une étanchéité renforcée par des chicanes PVC au croisement des vantaux et par un soufflet sur chicane haute en toute position (exclusivité WICONA),

• une brosse de nettoyage intégrée au chariot et associée au rail inox assure une résistance et une durabilité accrues du coulissement,

• une performance antieffraction conforme aux normes les plus récentes (RC2 et RC2N).



➤ Isolation thermique et acoustique renforcée

WICSLIDE 160 a mobilisé tout le savoir-faire de WICONA pour doter cette baie de performances thermiques et acoustiques inégalées :



• isolation thermique améliorée par de nouveaux profilés spéciaux isolants : Uw jusqu'à 1,1 W/m²K avec triple vitrage,

• isolation acoustique : Rw (C ;Ctr) = 41 dB (-2 ;-5) avec triple vitrage,

• étanchéité : A*4 - E*9A (750 Pa) - V*A3 (châssis de 4 000 mm de longueur x 2 500 mm de hauteur).



Ces performances ont été obtenues grâce à une conjonction d' innovations techniques :



• procédé de rupture thermique de 40 mm sur le dormant et de 30 mm sur l'ouvrant,

• goulotte et bouclier thermique PVC,

• mousse thermique feuillure ouvrant,

• joint co-extrudé,

• assemblage des ouvrants en coupe d'onglet,

• système de soufflets pour l'étanchéité haute permanente et système de bouchons post -formés pour l'étanchéi té basse au niveau du rail inox.





Désormais, le coulissant à levage WICSLIDE 160 de WICONA va permettre aux maîtres d'ouvrages et architectes de disposer d'une surface vitrée optimisée, pour un triple confort conciliant esthétique, luminosité et fonctionnalité.