Le Groupe Wilo est l’un des plus grands fabricants au monde de pompes et de systèmes de pompage destinés au marché du Bâtiment, du Cycle de l’eau et de l’Industrie. A ce titre, nous avons des responsabilités, vis-à-vis de nos clients, de nos collabo-rateurs, de la société et de l’environnement.

Pour nous, la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) décrit avant tout un mode de gestion durable : des pratiques commerciales équitables, une politique RH centrée sur les collaborateurs, une gestion optimisée des ressources naturelles et un engagement clair pour la protection du climat.



Nous avons défini en France quatre grands thèmes de Responsabilité Sociale d’Entreprise basés sur des projets précis et quantifiables mis en place sur notre site de production de Laval (53). Ces projets de développement durable répondent à deux objectifs prioritaires pour le Groupe Wilo : notre engagement pour la protection du climat et notre responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs. SMART FACTORY : Récupération de chaleur

GREEN ENERGY : Contrat d’électricité verte

SMART PROCESS : L’ergomotricité au service de la performance industrielle

SMART ENERGY : Recycling Park, centre de recyclage 100 % autonome en énergie SMART FACTORY : réduire notre impact environnemental grâce à la récupération de chaleur Notre objectif : utiliser la chaleur perdue des compresseurs d’air pour chauffer notre site industriel de Laval et ainsi réduire notre impact environnemental.



85 % de l’énergie électrique consommée par nos compresseurs d’air était perdue par effet Joule, c’est-à-dire le dégagement de chaleur qui accompagne le passage d’un courant électrique dans un matériau conducteur lui opposant une résistance.



Nos compresseurs étant situés près de la chaufferie nous avons lancé une étude avec nos principaux partenaires : TSP : bureau d’étude thermique

BEAUPLET-PROLIANS : fournisseur de nos compresseurs d’air Atlas Copco

ENERGIE+53 : prestataire pour notre chauffage

SIEMENS : Automatisme et GTB (Gestion Technique du bâtiment) Pour récupérer cette grande quantité de chaleur générée, nous avons installé des échangeurs dans nos compresseurs d’air. Ainsi ces échangeurs récupèrent la chaleur via une boucle d’eau chaude utilisée pour le chauffage de notre site de production. Cette eau circule grâce à l’installation de notre nouveau circulateur intelligent Wilo-Stratos MAXO.

Celui-ci connecté à notre GTB (Gestion Technique de Bâtiment) nous indique les états de fonctionnement, les paramètres, et aussi la quantité d’énergie récupérée. Retrouvez tous nos produits sur notre page Batiweb.