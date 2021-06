Wilo-Isar MODH1, distribution d'eau et surpression collective automatiques pour applications domestiques, commerciales, industrielles et municipales

Les groupes de surpression Wilo-Isar MODH1, pour le pompage d'eau potable, de traitement, de refroidissement ou d'autres eaux sanitaires, se renforcent avec les modèles 16 m3. Disponibles en version une, deux ou trois pompes Wilo-Medana CH1-L certifiées ACS, les Wilo-Isar MODH1 sont accessibles côté installation et entretien. Leur fonctionnement simple, avec coffret de commande et leur homologation pour eau potable font la différence.

Mise en service simple et puissance hydraulique élevée

Le Wilo-Isar MODH1 est un groupe de surpression composé de pompes multicellulaires, horizontales et à vitesse de rotation constante dont la construction compacte lui permet d'être employé pour la distribution de l'eau et la surpression collective dans les bâtiments commerciaux de petite taille. Il a aussi sa place dans des bâtiments d'habitation et administratifs, hôtels, hôpitaux, centres commerciaux et industries, sur des applications de mise et maintien de pression de réseaux de distribution d’eau.

Modulaire, il peut être équipé selon les besoins d'une, deux ou trois pompes multicellulaires en acier inoxydable non-autoamorçantes montées en parallèle avec convertisseur de fréquence intégré : modèles Wilo-Medana CH1-L certifiés ACS. Ces modèles de pompe multicellulaire non-autoamorçante atteignent des puissances hydrauliques très élevées et leur entretien est simple et rapide grâce aux grandes ouvertures pour le remplissage et la vidange des pompes.

Nouveauté 2021 : La gamme Wilo-Isar MODH1 se renforce avec les modèles 16 m3.

Vous trouverez également des informations complémentaires dans le catalogue en ligne Wilo Wilo-Isar MODH1-1, Wilo-Isar MODH1-2/3.



Avantages du produit :

Grande sécurité de fonctionnement assurée par un système à une, deux ou trois pompes CH1-L multicellulaires horizontales avec hydraulique en acier inoxydable.

Installation et entretien aisés grâce à sa compacité et aux raccords spéciaux flexibles et réglables sur les collecteurs.

Mise en service et fonctionnement simples grâce à Wilo-Control EC-L.

Homologation pour eau potable (conformité ACS) pour tous les composants concernés.

Utilisation :

Distribution d'eau et surpression collective automatiques en mode charge, aussi bien depuis la distribution d'eau publique que depuis une cuve pour les applications domestiques, commerciales, industrielles et publiques (par exemple bâtiments résidentiels, bureaux, bâtiments administratifs, hôtels, hôpitaux, commerce de détail, industrie, entreprises de distribution d'eau).

Pompage d'eau potable, de traitement, de refroidissement ou d'autres types d'eau ne contenant aucune substance abrasive ou à fibres longues et qui n'attaquent pas chimiquement ou mécaniquement les matériaux utilisés.

Intégration système efficace et homologation pour eau potable (ACS)

Les pompes multicellulaires Wilo-Medana CH1-L et ses composants en acier inoxydable en contact avec le fluide conviennent aux applications d'eau potable. Ses raccords spéciaux flexibles et réglables sur les tuyauteries d'accumulation, sa compacité, ses composants hydrauliques à entretien aisé et son coffret de commande Wilo-Control EC-L associé, facilitent grandement l'installation, la mise en service et l'entretien.

Grande sécurité de fonctionnement dans la commande et le contrôle

Le Wilo-Control EC-L est un coffret de commande à microcontrôleur pour la commande entièrement automatique d'une, de deux ou trois pompes submersibles au moyen de capteurs de signaux analogiques ou numériques. L'entrée des paramètres s'effectue à travers un guidage par menu assisté par symboles et d'un bouton de commande.

Sécurité de fonctionnement dans la commande et le contrôle d'une, de deux ou de trois pompes grâce à diverses fonctions de surveillance et d'alarme.

Mesure des niveaux de remplissage d'une grande flexibilité grâce à un capteur de niveau, une cloche à immersion ou des interrupteurs à flotteur.

Augmentation de la sécurité de l'installation lors de la commande de pompes dans les zones à risque d'explosion grâce à l'extension des fonctions de surveillance dans le mode « Ex » (côté matériel et logiciel).

Facilité d'utilisation grâce à un menu alphanumérique à base de symboles et à la « technologie du bouton rouge ».

État de service consultable à tout moment et plus de confort grâce à l'intégration dans des systèmes de télésurveillance via Modbus ou GSM, en option.

Installation flexible. Alimentation réseau universelle pour courant alternatif et triphasé et large plage de température de service de -30 °C à +60 °C.

Utilisation universelle pour la distribution d'eau et l'évacuation des eaux usées, même pour les pompes situées dans des secteurs à risque d'explosion.

Contrôle étendu de l'installation grâce au report de marche individuel et au report de défauts individuel, en option même en cas de panne de courant.

Sécurité de fonctionnement supplémentaire grâce à l'acquisition du niveau séparée pour le trop plein et la protection contre la marche à sec.