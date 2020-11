Si jusqu’à présent on demandait aux casques du BTP de servir de protection contre les chutes d’objet, les chocs, les projections de métal en fusion… On sait d’avance que cette situation ne va pas durer… C’est parce que notre époque évolue à grande vitesse et qu’on en demande toujours plus aux hommes et que le temps c’est de l’argent… que les équipements du BTP vont être obligés de s’adapter à tous ces nouveaux paramètres.

En effet, aujourd'hui il faut construire plus vite, mieux et encore moins cher que cher. Bref, l'homme de terrain ne peut plus travailler au même rythme qu'avant. C'est pourquoi les ateliers " CASQUES HOUILLE " sont en train de mettre au point des accessoires hyper innovants pour les hommes du bâtiment. Le casque multifonction, encore en prototype, est un produit plus que prometteur… Alliant gain de temps et confort, il comble les chefs de chantiers et les ouvriers. Alimentaire, ce casque contient dans son hémisphère droit une réserve de café maintenu chaud par un isolant thermique de première qualité, et dans son hémisphère gauche une réserve de bière bien fraîche pour la pause déjeuner . Si l'entreprise dispose de l'option " repas à la carte ", le casque multifonction offre une sélection de sandwichs livrables sur le chantier, en un temps record. Médiatique, une oreillette et un micro incorporés vous permettent de téléphoner façon " kit main libre ", une reconnaissance vocale donne accès directement au répertoire et de surcroît, directement branché sur Internet, la visière tactile à cristaux liquides hautes définition vous permet de visualiser directement le bon produit sur batiweb.com (" le moteur de recherche des produits du BTP sur Internet ")*, le tout, même en bottes, par temps de pluie. Confortable, des oreillettes douillettes en poils synthétiques (différentes imitations possibles : léopard, lapin, chinchilla, vison) sont adaptables en hiver ainsi qu'un mini ventilateur, vissable sur le protège nuque pour les été caniculaires… La radio est bien évidemment en série, et en option vous pouvez craquer sur un mini juke-box à thème (années 80', techno, classique, danse, rap…) Malin, ce casque, déclaré d'utilité publique par le Ministère de la protection du travail, est remboursé par votre mutuelle sur la base des tarifs publics de 499€. Bref, en un mot : le casque multifonction, c'est vraiment une chouette invention ! ( je suis au top pour les slogans, vous ne trouvez pas ??) * heu, chef, c'est ok pour mon augmentation et ma visite de chantier aux Bahamas ??! Votez pour cet article !

