Diminuer le nombre des victimes de la route est un souci légitime des autorités. Il peut aussi devenir un marché fabuleux quand lois et industriels se rapprochent afin de créer un produit de répression absolue. Le processeur Full Target (surnommé Sarko Target) est le plus bel exemple.

Cette fois nous y sommes. Dès le premier janvier prochain la répression contre les excès de vitesse sera totale et absolue. L'arme infaillible, le Full Target, a été mise au point voici moins d'un an entre le chimiste des revêtements routiers Graveleux et la société anglaise Pitch Processeur. Son application est simple, elle repose sur le même principe que celui des cellules de comptage et de calcul noyées dans le bitume, qui équipent déjà de nombreuses autoroutes comme le périphérique parisien.



Cette fois-ci, ce n'est plus d'une cellule de comptage qu'il s'agit mais d'un minuscule radar, noyé tous les 400 mètres, dans le bitume à rayonnement élaboré par Graveleux Chimie. Lorsqu'un véhicule passe à proximité de cette cellule, il reçoit un signal qui indique sa vitesse, son identité et sa direction. Si le véhicule dépasse la vitesse limite autorisée, le processeur/émetteur de la cellule envoie ces informations et le code géographique de la cellule à une borne relais aboutissant au centre de traitement de la préfecture. Dans les 48 heures, PV et retrait de points arrivent automatiquement au propriétaire du véhicule, comme dans le cas des radars classiques. Il suffit ainsi d'une cellule tous les 400 mètres pour dépister en temps réel tous les véhicules dans tous les sens. Mais comment identifier le véhicule ?



Pitch Processeur a réglé le problème et le Ministère de l'Intérieur a fait le reste. En effet, un décret venant d'être publié au JO prévoit qu'à partir du premier septembre prochain, tous les véhicules neufs devront être équipés d'un processeur émetteur agréé (seuls ceux de Pitch Processeur existent aujourd'hui) transmettant en permanence les numéros de châssis et de carrosserie des véhicules, camions, motos et cycles de moins de 50 cm3. Ces numéros sont en effet sur toutes les cartes grises. La présence et le fonctionnement du boîtier émetteur seront intégrés aux contrôles techniques imposés. Sa pose sera rendue obligatoire avant le premier avril 2005 pour tous les véhicules construits avant le 1er septembre prochain.



Les essais du procédé, réalisés sur 7 sites différents en ville, sur nationale et sur autoroute offrent une fiabilité de 100%. C'est la raison pour laquelle le Ministère a décidé son adoption quasi immédiate. Lors de ces essais, rien qu'à paris, 4 cellules placées durant un mois boulevard de l'Hôpital dans le 13ème arrondissement, auraient pu donner lieu à 32 487 PV. Un record !!



Au plan financier, le coût constructeur est modeste, il se limite à une fourchette de 180 à 200 euros par véhicule. En revanche les travaux routiers d'installation sont évalués à 5 ans pour toutes les routes françaises et à une enveloppe d'une centaine de milliards d'euros, soit l'équivalent de la dette de l'état. L'entourage du Ministre de l'Intérieur se déclare cependant très satisfait et très confiant, car cette somme colossale devrait entrer, par le jeu des PV, dans les caisses publiques avant la fin des deux premières années. Une prévision qui doit néanmoins être absolument atteinte.



En effet, selon les spécialistes, plus de 4 français sur 5 vont à coup sûr dans le même temps perdre leur permis de conduire. Passée la deuxième année, faute de conducteurs, le système sera donc obsolète, ou pour le moins inamortissable. Coté constructeurs, on s'inquiète et on menace de délocaliser l'ensemble de la production automobile. La grande distribution multiplie également mais vainement ses interventions afin de limiter cette mesure. En effet, si les Français en arrivent à être contraints à s'approvisionner en bus , la consommation risque d'être aussi gravement détériorée …



Au Ministère on se contente de répliquer qu'il faut savoir choisir les priorités. Entre sécurité routière et chômage massif, le choix est fait… Merci Internet, faute de ne plus pouvoir bouger, nous devrons bientôt beaucoup surfer...