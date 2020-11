Avoir chaud ou froid sans que votre vie de couple n’en soit affectée… vous en rêviez ? Un fabricant venu de l’Est lointain a trouvé la solution. Sa nouvelle gamme de climatiseurs ravivera autant les souvenirs des Poilus de 14 que ceux des soixante-huitards. Bromure et gingembre à la maison : les divorces diminueront !

La canicule de l'été dernier a fait s'envoler les ventes françaises de climatiseurs. Fort de ce constat, le fabricant boukistanien de solutions rafraîchissantes et chauffantes Fetrochov a saisi cette aubaine commerciale pour, non seulement s'implanter en France, mais également développer une gamme complète, baptisée KamaClim' dédiée à l'hexagone.

" La réputation flatteuse des français est parvenue jusqu'à notre pays, explique Youri Kuler, le directeur commercial de la marque. " Lorsque nous avons décidé d'attaquer votre marché, nous nous sommes dis qu'il fallait en tenir compte et proposer des appareils capables de concilier votre manière de vivre et la mission première d'un climatiseur réversible ".

Et la théorie des ingénieurs de Fetrochov est simple: la chaleur a pour effet d'augmenter le taux de testostérone chez les hommes. En revanche, le froid a tendance à calmer les (h)ardeurs. Donc, lorsqu'un climatiseur fonctionne en mode froid, l'appétence de ces derniers est plutôt faible, alors qu'elle se révèle particulièrement élevée en mode chauffage. Afin d'assurer un taux de satisfaction constant et de ne plus être tributaire d'une technologie souvent trop éloigné du quotidien des utilisateurs, Fetrochov a couplé les circuits de ces appareils à des diffuseurs de gingembre et de bromure, deux éléments naturels dont les vertus ne sont plus ignorées.

Concrètement, en mode froid, l'appareil émet en proportion au degré consigné un efflux de gingembre, tandis qu'en mode chauffage, il répand un doux parfum de bromure, compensant donc les éventuelles conséquences de la température ambiante. Et comme Fetrochov pensent également au bien être de l'homme, le fabricant propose en option un modèle haut de gamme doté d'un compartiment spécifique où peuvent être introduite des pastille anti-migraine. Les bienfaits de celles-ci se diffusent alors de la même manière dans l'air climatisé.

Côté technique, les concepteurs de KamaClim' ont pris un parti bien différent des autres fabricants mondiaux. Ainsi, sur une climatisation classique, quatre opérations se succèdent : la détente, l'évaporation, la compression et la condensation. Les modèles boukistaniens, eux, privilégient en premier la compression. En clair, l'énergie résultant de la mise en route du fluide frigorigène est aspirée par l'évaporateur jusqu'à l'entrée du compresseur. Dans celui-ci, la pression et la température augmentent alors considérablement. Pour libérer cette vapeur tout en la canalisant, le scroll, sorte de vice sans fin, se met alors en route. Après plusieurs rotations du scroll dans son logement, le fluide frigorigène peut alors s'infiltrer entre les parois de l'échangeur provoquant alors un sentiment de bien-être en toutes saisons. Ce n'est qu'alors qu'intervient l'étape dite de " la détente ".

Signalons que, soucieux de l'environnement, la gamme KamaClim' utilise le fluide frigorigène R69X, qui non seulement protège la couche d'ozone mais assure également la parfaite propreté des outils de maintenance. Pour Boris Képéril, le président de Fetrochov, le marché de la climatisation individuelle va enfin accoucher de son vrai potentiel et trouver sa place dans tous les foyers.