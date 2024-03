Vers une France moins bétonnée et mieux logée ?

Dans un contexte où l'urbanisation menace l'équilibre écologique et aggrave le problème du mal-logement, les fondations Abbé Pierre et pour la Nature et l'Homme appellent à une refonte totale du modèle d'aménagement du territoire en France.

Est-il possible de limiter l'étalement urbain et de résorber le mal-logement en même temps ? Oui, mais cela nécessite une révision en profondeur du modèle d'aménagement du territoire, affirment les fondations Abbé Pierre et pour la Nature et l'Homme dans un rapport conjoint, publié ce mardi 19 mars.

L'objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN), inscrit dans la loi, oblige la France à limiter toute extension de l'artificialisation d'ici 2050. L'artificialisation des sols, qui a des effets délétères sur l'environnement et le climat, est due pour près des deux tiers à la construction de logements qui prennent plus d'espace en France qu'ailleurs, du fait d'un modèle d'aménagement du territoire ayant favorisé la maison individuelle, notent les auteurs.

Ce modèle a exacerbé le problème du mal-logement, de nombreuses maisons en lotissement ayant été construites à bas coût, avec des conséquences sur leur isolation, et donc sur les finances de leurs occupants. Les deux fondations mettent également en évidence le coût élevé de ce modèle pour les collectivités, l'étalement urbain entraînant des besoins importants en voirie et réseaux d'électricité, gaz et eau, qui reviennent chers à construire et à entretenir.

400 000 nouveaux logements par an ?

« Néanmoins, pour résorber le mal-logement, il faudrait construire 400 000 nouveaux logements par an, selon la Fondation Abbé Pierre, dont 150 000 logements sociaux», indique le rapport, contre 373 000 dont 82 000, respectivement, en 2023.

Pour concilier cet objectif avec la sobriété foncière, il faudra donc densifier davantage, en construisant plus de logements à l'hectare dans les zones pavillonnaires, en surélevant les bâtiments existants ou en développant l'habitat « léger ». Les collectivités devront disposer de financements accrus pour mettre en œuvre ces mesures, soulignent les auteurs du rapport.

« Pour la construction neuve, il faudra privilégier davantage l'habitat collectif, moins consommateur d'espaces, en particulier le logement social», affirment les deux ONG, qui préconisent d'augmenter le financement des HLM. Elles appellent également à renforcer l'encadrement des loyers et à encadrer les prix du foncier, tout en luttant contre les logements vacants ou la rétention foncière avec de fortes augmentations de taxes.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock