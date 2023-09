La construction de logements sociaux pourrait chuter dans les années à venir

Les bailleurs sociaux en France sont confrontés à un dilemme : comment répondre à leurs obligations de rénovation tout en gérant une dette en constante augmentation ? Une étude prospective publiée par la Banque des territoires prévoit une période difficile pour le secteur du logement social dans les prochaines décennies à venir.

Depuis 2020, la construction de logements sociaux a chuté en dessous de la barre des 100 000 unités par an, une tendance qui devrait se poursuivre selon les projections. D'ici 2030, on s'attend à une stabilisation autour de 66 000 nouveaux logements annuels.

L'étude, qui se projette jusqu'en 2061, repose sur des hypothèses économiques, dont une inflation et un taux du Livret A maintenus à 2 % en moyenne à partir de 2027. Elle envisage également un maintien du « comportement des bailleurs inchangé » et des politiques publiques constantes.

Cette analyse constate par ailleurs que les bailleurs sociaux ne disposeront probablement pas des ressources nécessaires pour rénover et construire simultanément. Face à l'interdiction progressive de la location des logements les moins énergétiquement performants, la priorité devrait être donnée à la rénovation.

Ainsi, les travaux de rénovation atteindraient un pic de 125 000 logements par an en 2025 et 2026, pour ensuite refluer et se stabiliser à environ 90 000 par an de 2031 à 2061.

Réduire la construction de logements

Le contexte économique actuel, marqué par une inflation et une augmentation significative des taux d'intérêt, exerce une pression supplémentaire sur les bailleurs sociaux. Ces derniers, largement tributaires de l'épargne, notamment à travers le Livret A, voient leur dette s'alourdir lorsque les taux d'intérêt augmentent, d'autant plus qu'elle est à taux variable.

« Si on veut prioriser la rénovation du parc, mécaniquement, il faudra réduire la construction de logements », a déclaré Kosta Kastrinidis, directeur des prêts de la Banque des territoire, soulignant la nécessité de repenser les politiques publiques pour surmonter ce défi : envisager de nouvelles aides ou ajuster les réglementations en vigueur, par exemple.

Cependant, construire seulement 66 000 logements par an est jugé « insuffisant » par M. Kastrinidis, notamment à la lumière des besoins actuels. En effet, le nombre de ménages en attente d'un logement social s'élève à 2,42 millions selon l'Union sociale pour l'habitat (USH), un chiffre jamais atteint jusqu'à présent.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : ©Adobe Stock