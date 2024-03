Foncière du groupe Auchan, Ceetrus a annoncé un plan d’investissement pour réhabiliter une centaine de sites. 1 milliard d’euros seront consacrés à la transformation de zones commerciales sur la période 2024-2028.

C’est dans un communiqué que Ceetrus a annoncé « une revue de portefeuille complète (...) qui a permis d'identifier 150 sites à haute valeur ajoutée sur les quelque 250 que compte la foncière ». La foncière du groupe Auchan a pu ainsi dégager un plan d'investissement de « près d'un milliard d'euros » sur la période 2024-2028.

Un budget qui servira à laréhabilitation de plus d’une centaine de sites d’ici 2030.

Des chantiers de transformations de zones commerciales déjà en cours

Ceetrus prévoit de commencer 20 chantiers dès cette année. Les chantiers d'ores et déjà en cours visent des transformations de zones commerciales. L’idée : aménager des circuits dédiés aux mobilités douces et reconvertir des bâtiments à des fins non commerciales (logements, bureaux, services…).

Les investissements annoncés par la foncière d’Auchan seront financés par « des cessions d'actifs et des partenariats ». Ceetrus souhaite « céder des actifs matures, c'est-à-dire affichant une résilience commerciale prouvée ».

Le plan de réhabilitation suit une tendance déjà présente dans la distribution. Carrefour a par exemple déjà scellé en 2023 un partenariat avec Nexity pour « revaloriser » des sites en bâtiments de logements, bureaux et d’hôtellerie.

Il faut dire qu’avec l’obligation zéro artificialisation nette (ZAN) des sols, les acteurs de la construction doivent capitaliser sur l’existant. Qu’il s’agisse de friches industrielles, agricoles comme commerciales. Ces dernières, souvent situées en périphérie de ville, sont souvent critiquées. Leurs contempteurs leur reprochent d’encourager le recours massif à la voiture et la désertion des commerçants dans les centres-villes.

Ce n’est pas pour rien que le programme Action Cœur de Ville 2, lancé en février 2023, déploie un dispositif de requalification des entrées de ville.



Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock