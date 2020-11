AquaTerra Solutions, une société, dont l'activité démarre en septembre, et qui s'est spécialisée dans les techniques de contrôle de l'érosion, la stabilisation des sols, les aménagements hydrauliques et paysagers mais aussi les soutènements et façades minérales. Outre une gamme la plus complète possible, ils nous proposent de nombreuses nouveautés

Leurs solutions se déclarent respectueuses de l'environnement. Ils répondent aux besoins et habitudes du marché mais proposent aussi une alternative plus judicieuse, plus fiable et aux résultats garantis, de mise en œuvre plus facile ou avec plus de sécurité.

Par exemple, dans le domaine du génie végétal ; outre les hélophytes, géotextiles coco et les traditionnels boudins de coco (fascines), bien difficiles à végétaliser, la société propose ces mêmes boudins pré-végétalisés en aqua-pépiniéres (le système radiculaire très abondant et bien visible a complètement envahi le substrat, planté avec 8 à 10 plantes/ml), ce qui permet une efficacité immédiate par leur enracinement à la berge et donne d'emblée d'intéressants résultats esthétiques. En outre leur installation est possible toute l'année. De même, pour l'épuration des eaux et l'aménagement des lacs des radeaux végétalisés dont l'installation ne nécessite pas de moyens de manutention.

Dans le domaine des gabions ; en plus des traditionnels boîtes, sacs et matelas, AquaTerra propose la construction des ouvrages avec des panneaux électrosoudés, beaucoup plus résistants, plus faciles et économiques à mettre en œuvre, avec des tolérances précises et faibles et des finitions exceptionnelles.

Cette solution avec des panneaux plus rigides, évite les déformations et le vandalisme, est plus modulaire et permet de supprimer les doubles panneaux (base sur couvercle et cotés juxtaposés). Grâce à un système de fixation ingénieux, ils pouvent réaliser des habillages de façades ou d'ouvrages d'art de 20 à 30 cm avec un aspect irréprochable. En outre pour des travaux de soutènements ou de défenses de berges, les Easygabs permettent de réaliser des ouvrages très économiques avec l'utilisation de matériaux pulvérulents de qualité médiocre mais avec un parement de pierres.

Dans le domaine des tapis de contrôle de l'érosion ; outre les géofilets coco et jute, la conception révolutionnaire des produits de North American Green permet d'accepter des tensions tangentielles équivalent à un enrochement de 82 cm. Ces nouveaux géomats permettent d'enherber de très nombreuses berges en lieu et place des traditionnels blocs rocheux ou béton. Ces produits acceptent des vitesses presque 5 fois supérieures aux protections synthétiques habituelles. D'une mise en œuvre facile, ses protections intégrant des fibres, immédiatement efficaces ont l'énorme avantage de ne pas avoir besoin d'être recouvertes d'une couche de terre (opération toujours fastidieuse, coûteuse et mal faite et en outre sensible aux crues ou orages). Pour les bionattes, afin de faciliter et de garantir la mise en œuvre, nos couvertures peuvent être marquées en usine de points de peinture de différentes couleurs qui indiquent l'emplacement des fixations en fonction de la pente des talus, du rampant, de l'emplacement, etc.

Pour faciliter la mise en œuvre et supprimer les aléas de chantier, la société offre aussi des matériels complémentaires; agrafeuses pneumatiques pour les gabions, cloueuses manuelles ou pneumatiques pour les tapis anti-érosifs et même un palonnier pour la mise en œuvre en présence d'eau, des matelas gabions remplis et cela sans endommagement du couvercle.

Le site internet dont l'ouverture est prévue pour fin septembre offrira aux maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrages et entrepreneurs de nombreux renseignements complémentaires et permettra de télécharger toutes les fiches techniques et modes opératoires.