Aujourd'hui, les techniques de construction des bâtiments sont devenues une affaire de spécialistes. Les délais de livraison, donc de fabrication de plus en plus courts, sont imposés par des impératifs de rentabilité et de productivité. Les nouvelles réglementations et normes entraînent des évolutions permanentes des procédés de construction. Dans ce contexte, chaque question technique demande une réponse précise et rapide.

Rector, spécialiste de la fabrication d'éléments de plancher en béton précontraint et béton armé, propose aux professionnels de la construction l'expertise et le savoir-faire de ses Bureaux d'Etudes, du prédimensionnement d'un chantier jusqu'à son exécution. Un réseau de compétences régionales: Chaque direction régionale Rector dispose de son propre Bureau d'Etudes et de son équipe commerciale. Cette organisation permet de développer un travail de proximité. Avec une parfaite connaissance des spécificités régionales des marchés, les Bureaux d'Etudes Rector en tandem avec le service commercial, réalisent les études, le chiffrage et les plans d'exécution qui sont ensuite transmis aux sites de production concernés. Ces spécialistes participent également à la coordination des travaux, avec les intervenants extérieurs (Entreprises, Bureaux d'Etudes et Bureaux de Contrôle) de chaque chantier. Des antennes locales Soutien au service Recherche et Développement du Groupe. Ce réseau est également à l'écoute du marché pour répercuter auprès de l'équipe de Recherche et Développement Rector les besoins techniques de demain.

Les relais de l'Ecole Rector : En créant son école interne, Rector se donne les moyens de former l'ensemble de son personnel et ses partenaires. En région, le Bureau d'Etudes prolonge cette formation auprès de ses interlocuteurs locaux. Orienter l'utilisateur vers la meilleure solution Les Bureaux d'Etudes Rector proposent des solutions adaptées au cahier des charges de l'ouvrage, en tenant compte des exigences économiques et des délais de réalisation. Ceci est rendu possible grâce à des logiciels de calcul performants et reconnus par les bureaux de contrôle. Parmi ceux-ci, le logiciel WINREC de Rector est un outil développé pour l'étude des planchers de maisons individuelles, de l'élaboration des devis jusqu'à la réalisation des plans de pose. En fonction des données du chantier, le technicien va pouvoir déterminer en toute autonomie les produits exacts à mettre en œuvre. Préconisées par Rector, les étapes clés pour la réussite d'un chantier sont : la recherche et la validation de solutions sur mesure garantissant le meilleur rapport faisabilité/prix,

un planning de fabrication établi en fonction des impératifs d'avancement de chaque chantier,

la réalisation de plans de pose adaptés aux besoins précis des entreprises,

la fiabilité de la transmission des données techniques à la production,

l'assistance technique lors de la mise en œuvre du produit.

Redacteur