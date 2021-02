Créé par deux ingénieurs, Axel Sundermann et Xavier Laborde, Construire est un nouveau bureau d’études qui a pour mission de revenir à une conception plus traditionnelle de l’ingénieur. Lassés par le management des grands groupes du BTP, les fondateurs entendent bien, grâce à Construire, allier innovation technique, simplicité, durabilité et réduction des coûts. Rencontre avec Axel Sundermann.

Les fondateurs, Axel Sundermann et Xavier Laborde, prennent conscience, au fur et à mesure de leurs expériences, qu’ils n’ont pas du tout la même vision de l'ingénierie que la plupart des grands groupes pour lesquels ils travaillent. En partant de ce constat, les deux ingénieurs décident de lancer Construire, un bureau d’études qui tend à défendre une ingénierie traditionnelle en cherchant la solution « par le bon sens et l’intuition. »

Axel Sundermann

« Chez Construire, on part du principe que c’est plus intelligent de laisser les ingénieurs diriger les projets qui concernent la technique car on a constaté qu’on était confronté à des gens qui ne savaient pas forcément de quoi ils parlaient », confie Axel Sundermann, et précise « n’étant pas compatible avec la plupart de ces grandes sociétés, nous avons décidé de créer la notre. »

Passionnés de technologies modernes, les deux fondateurs promettent d’atteindre un véritable niveau de flexibilité architecturale afin de satisfaire, au mieux, les souhaits de leurs clients.

Une combinaison gagnante ?

Uniquement composé d’ingénieurs et dessinateurs-constructeurs, Construire défend que « c’est la recette gagnante du BTP ». En effet, en soutenant l’association architectes/ ingénieurs, l’entreprise valorise et optimise les projets et la rentabilité des chantiers. Cette synergie favorise les liens entre la réflexion architecturale et la technique, entre « l’artiste qui fournit le rêve et le réalisateur. » Ce travail collaboratif est donc véritablement important aux yeux des fondateurs de Construire, comme ça l'était pour les ingénieurs qui développaient, dans les années 1990, de nombreuses innovations techniques afin de donner une plus grande dimension à la conception architecturale, pour la construction de containers par exemple.

« Aussi la force d'être un ingénieur, c’est d’avoir une vision globale du métier, de bien connaître les technologies de son époque et d’essayer perpétuellement de les améliorer », précise Axel Sundermann.

Rentabiliser les projets

Afin d’optimiser les gains pendant la construction et de maintenir la qualité de l’ouvrage, Construire s’appuie notamment sur la modélisation 4D, un outil qui permet aux concepteurs de visualiser l'avancement des activités déjà en phase de conception mais également sur la réalité augmentée ainsi que sur la reconstruction numérique de l’existant à partir de photos ou vidéos et sur des calculs éléments finis.

« L’évaluation par les ingénieurs de Construire peut permettre une réduction des coûts sans perte de qualité sur la durée de vie d’un ouvrage pouvant aller jusqu’à plus de 50 % par rapport au standard », indique t-il.

En plus d’optimiser les coûts, les fondateurs du bureau d’études souhaitent construire écologiquement. « Construire écologiquement signifie construire en utilisant au mieux les propriétés de la nature qui nous entoure. Cela se traduit en pratique à la fois par une réduction des coûts énergétiques (et donc indirectement de la quantité de produits toxiques émis dans l'atmosphère), et des coûts financiers à long terme à qualité équivalente. Car le prix hors taxes et hors spéculation est une mesure assez fiable du coût énergétique réel d'un produit, quoi qu'on en dise », explique le créateur.

Axel Sundermann conclut : « Nous mettons la simplicité au service de la rentabilité. La solution la plus simple est généralement la meilleure. Nous croyons en les capacités d'innovation de nos ingénieurs et proposons la meilleure solution technique possible pour nos clients. Au lieu d'imposer la norme, nous proposons le meilleur. Nos clients sont contents car ils profitent d'une meilleure qualité à moindre coût tout en réalisant plus de profits. »

Propos recueillis par Marie Gérald.

