Descasystem ouvre un atelier dédié aux métalliers

Le spécialiste de menuiseries en acier annonce le lancement de « L’Atelier de formation Descasystem ». L’objectif : accompagner la montée en compétences des métalliers, tout en stimulant l’innovation technique.

Situé au coeur des locaux de l'industriel à Vénissieux, près de Lyon, l’Atelier de formation de Descasystem a pour ambition de permettre aux artisans de développer leur expertise dans la fabrication de menuiseries acier.

Trois axes principaux structurent ce nouveau service : la formation technique des clients et de leurs équipes, la fabrication d’échantillons pour les besoins commerciaux et prescriptions, ainsi que le soutien à la recherche et au développement (R&D) interne pour innover dans les solutions proposées.

Accompagner les métalliers dans leur montée en compétences

Lancé à l’automne 2024, l’Atelier offre aux participants un accès direct à une large gamme de machines spécialisées, en partenariat avec plusieurs fournisseurs.

Parmi les équipements, on trouve deux machines de débit (automatique et semi-automatique), des machines d’usinage numériques et semi-numériques, une perceuse à colonne, ainsi que des postes à souder avancés, incluant des systèmes à laser pour des découpes précises.

« Le but est qu’à la fin de chaque session, les métalliers puissent se dire : "Je peux y aller sans crainte".Montrer et démontrer les gestes techniques, c’est une aide précieuse pour eux », explique José Marante, directeur de ce nouvel atelier, expert en menuiserie métallique depuis plus de 15 ans et membre du bureau d’études de Descasystem.

Les sessions se déroulent chaque mois et couvrent un éventail de thématiques adaptées aux demandes du secteur, comme l’utilisation des profilés Jansen ou les techniques de soudure laser.

Un outil au service de la recherche et du développement

Outre l’aspect formation, l’Atelier joue également un rôle dans les efforts de recherche et de développement de Descasystem.

« Cet atelier n’est pas seulement un centre de formation, c’est aussi un laboratoire d’innovation. Nous avons désormais la capacité d’imaginer de nouvelles solutions techniques en interne, et de les tester sur place, ce qui nous permet d’améliorer continuellement nos produits et d’adapter les gammes Jansen aux attentes du marché », précise Dominique Vitti, responsable des ventes de Descasystem.

Ce centre multifonctionnel offre également une plus grande réactivité à l'entreprise face aux difficultés techniques rencontrées par ses clients sur le terrain. « En construction, chaque jour compte, et éviter l’arrêt d’un chantier grâce à une solution rapide, ça n’a pas de prix », ajoute José Marante.

Marie Gérald

Photo de Une : @AgenceCrieurpublic