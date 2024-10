Construction bois : « Résobois » met en relation les professionnels

L’entrée en vigueur de la RE2020 a dynamisé le secteur de la construction bois française. Pour mettre en relation cet écosystème, allant du fournisseur aux maîtres d’ouvrage en passant par l’entreprise de pose, Bois de France et Fibois France lancent la plateforme « Résobois ».

Lors du salon Batimat, le label Bois de France et Fibois France ont annoncé le lancement de « Résobois », une plateforme de mise en relation pour tous les acteurs de la construction bois, qu’il s’agisse de porteurs de projet, entreprises de pose ou de fourniture.

« Dédié à l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, qu’ils soient ou non engagés dans la démarche de labellisation Bois de France, cet outil concrétise notre engagement environnemental et social, et vient illustrer notre volonté de contribuer au développement et à la pérennité de la filière française du bois », explique Jérôme Martinez, responsable du label Bois de France.

Lancé en janvier 2020, le label Bois de France met en valeur les ressources forestières et la transformation du bois français

Mettre en relation l’écosystème de la construction bois française

Concrètement, les professionnels peuvent s’inscrire gratuitement sur la plateforme Résobois et s’envoyer des messages. L’interface propose trois entrées en fonction des profils.

Les porteurs de projet (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, architectes, bureaux d’études…) peuvent renseigner leur projet et déterminer les lots qu’ils souhaitent mettre en œuvre en bois. Résobois leur propose alors des entreprises de construction capables de répondre à leur demande. Ils peuvent ensuite envoyer un message personnalisé pour une mise en relation.

Les entreprises de mise en œuvre (charpentiers, menuisiers…) pourront quant à elles recevoir ces messages et y répondre, mais également rechercher et contacter des fournisseurs.

Enfin, les entreprises de fourniture (transformation, fabrication, commercialisation de produits en bois français destinés à la construction) pourront à leur tour répondre aux demandes.

La plateforme Résobois, développée par l’entreprise Orkester, est soutenue par France Bois Forêt, le CODIFAB, l’ADEME et le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt.

En complément de la plateforme de mise en relation réservée aux professionnels, un site vitrine est accessible à tous, faisant office d’outil d’inspiration et centre de ressources sur la construction bois.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock