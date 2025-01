LA PARISIENNE® : la première tôle de couverture bas carbone

Depuis 2011, les ATELIERS 3S grandissent aux côtés des architectes en proposant des gammes, véritables boîtes de jeux, libérant la créativité et permettant d’obtenir une vraie signature sur les façades à partir d’éléments en acier standardisés et éprouvés.

Les gammes ATELIERS 3S conjuguent acier (matériau recyclable et recyclé) et revêtements durables (généralisation de la garantie 30 ans) permettant de limiter fortement les impacts sur l’environnement.

Design et responsable sont les deux piliers du développement des ATELIERS 3S.

L’esthétique de la Parisienne

Pour créer LA PARISIENNE, les ATELIERS 3S ont repris les dimensions très classiques des 3.45.333.1000 traditionnellement utilisés en industrie et en agricole.

Comme dans toutes les gammes de la marque, l’impact esthétique du produit était une des priorités.

Amélioration du profil, choix des revêtements, sélection de la visserie, travail des pliages de finitions, rien n’a été laissé au hasard pour proposer plus qu’un produit, une solution complète.

L’idée étant de se rapprocher au plus près de l’esthétique des toitures parisiennes à joint tasseau, il a été nécessaire d’épurer le profil en supprimant les raidisseurs en plage. L’utilisation d’un acier à haute limite d’élasticité a permis de proposer un profil aux plages lisses et sobres. Le profil, libéré de ses reliefs, peut ainsi mieux s’adapter à des projets résidentiels, de logements collectifs, de bâtiments publics, etc.

LA PARISIENNE est proposée dans 6 coloris « Esprit Zinc », coloris mâts, à la texture veloutée : Nerro, Azuro, Galeo, Volcano, Bianco, Vino. Du noir profond au blanc pur, en passant par des gris, bleutés, rouges et terra cotta, ce produit peut s’adapter à toutes les régions et se fondre dans toutes les typologies d’environnements (ardoise, tuile…). Ces revêtements esthétiques disponibles en épaisseur de 50µm, conférent à cette tôle une garantie de 30 ans, une innovation dans le monde de la couverture métallique.

La visserie a été également finement sélectionnée afin d’avoir le moins d’impact visuel possible. Deux options sont proposées :

La Vis Rodéo ® Elysée : une vis sans cavalier. Cette vis, certes non couverte par le champ d’application du DTU 40.35, fait l’objet d’une ETN (Enquête de Technique Nouvelle) par la société fabricante SFS. Outre son impact esthétique moindre en toiture, elle permet de gagner du temps de pose.

Elysée : une vis sans cavalier. Cette vis, certes non couverte par le champ d’application du DTU 40.35, fait l’objet d’une ETN (Enquête de Technique Nouvelle) par la société fabricante SFS. Outre son impact esthétique moindre en toiture, elle permet de gagner du temps de pose. Le Cavalier Triomphe : pour les amateurs d’un système de fixation plus classique, ce cavalier est embouti dans la même matière que la tôle LA PARISIENNE. Il est donc parfaitement ton sur ton et se fond sur la toiture jusqu’à disparaitre.

Enfin, un soin tout particulier a été apporté aux pliages, une jolie tôle n’est rien si les finitions restent grossières.

Les couvertures métalliques sont rarement proposées avec comme objectif principal leur intégration architecturale. C’est ce postulat qui a animé les ATELIERS 3S dans leur proposition de pliages de finitions, notamment avec le closoir perforé très discret permettant de réaliser des faitages ventilés s’inscrivant dans le style esthétique de LA PARISIENNE.

La Décarbonation

LA PARISIENNE, ce n’est pas qu’une tôle esthétique. Le deuxième pilier du projet concerne la décarbonation. De nos jours, les enjeux environnementaux deviennent prépondérants dans les projets. Les différentes normes nous imposent de toujours mieux isoler, et surtout de limiter l’impact carbone des constructions.

Les ATELIERS 3S, pionniers dans l’utilisation d’acier bas carbone XCarb RRP de chez Arcelor Mittal Flat Carbon, ont choisi de ne proposer sur ce produit que de l’acier bas carbone, de série.

Un acier classique émet 2.800T de CO 2 /T d’acier fabriqué. L’acier bas carbone XCarb RRP permet de ramener cette valeur à 1.100T de CO 2 /T d’acier. La matière première a donc un premier gros impact sur le bilan carbone du produit. C’est une révolution, mais les ATELIERS 3S voulaient aller plus loin.

L’acier HLE (haute limite d’élasticité) a été sélectionné car il répond aux 2 principes fondamentaux du projet LA PARISIENNE : concilier l’esthétique et la démarche environnementale.

Esthétique, car sa résistance accrue par rapport à des aciers « classiques » a été mise au service de l’esthétisme, elle permet de se passer des raidisseurs en plages afin de se rapprocher de l’effet joint tasseau tout en garantissant une performance mécanique « classique » pour un bac de couverture (LA PARISIENNE porte à 3m sur 3 appuis pour des charges jusqu’à 100 daN/m²).

Environnementale, car l’utilisation d’acier HLE a permis d’alléger le profil (25% d’épaisseur, et donc autant de CO 2 économisé). En combinant la technologie Xcarb RRP à l’acier HLE, les ATELIERS 3S réduisent l’empreinte carbone de LA PARISIENNE de 67% par rapport à une tôle de couverture classique, faisant du produit LA PREMIÈRE TOLE DE COUVERTURE BAS CARBONE.

Enfin le choix des revêtements a été guidé également par ces 2 principes de base des ATELIERS 3S : beau et durable. Le nuancier « Esprit Zinc », certes esthétique, participe également à la durabilité du produit. Très haute protection galvanique, revêtements performants double face et de forte épaisseur, une sélection des meilleurs ingrédients pour offrir 30ans de garantie parce qu’allonger la durée de vie des bâtiments, c’est aussi consommer moins.

lancement officiel de LA PARISIENNE lors du salon BATIMAT 2024

La tôle de couverture acier s’ouvre aujourd’hui à de nouveaux projets plus esthétiques, tout en s’adaptant aux enjeux environnementaux actuels. Avec LA PARISIENNE, les ATELIERS 3S concilient les 2 piliers de son développement : IMPACT DESIGN et IMPACT CLIMAT et prouvent que le beau et le durable peuvent être réunis et garantir à la couverture acier autant de légitimité dans le siècle actuel que dans les décennies passées.

