Le secteur du BTP doit répondre à un enjeu majeur : la transition énergétique. C’est pourquoi de nombreuses entreprises souhaitent élargir leur offre de produits et d’équipements de construction à impact carbone réduit. C'est le cas d'Eqiom, société productrice de ciment, granulats et bétons, qui annonce le lancement de son programme d’actions « Eqiom R, Construisons Durable ».

La construction est l’un des plus gros secteurs de consommation d'énergie en France puisqu'il émet 25% des gaz à effet de serre rien que dans le bâtiment, dont 20% pour la construction et les travaux neufs.

La transition énergétique pour la croissance verte est donc devenue, au fil du temps, un enjeu mondial. Au-delà des accords de Paris, la commission européenne en a également fait un de ses points clés. Ainsi, le spécialiste des matériaux de construction Eqiom, souhaite s’inscrire dans la nécessité de cette transition énergétique en lançant sa nouvelle bannière : Eqiom R, Construisons Durable.

« Il faut qu’on prenne notre pleine place dans cet objectif que l’on partage complètement. C’est d’ailleurs l’une des raisons du lancement d’Eqiom R et de notre nouvelle gamme ciment et béton bas carbone », indique Roberto Huet, président d’Eqiom.

Réduire l’impact environnemental

A l’été prochain, le bâtiment va connaître une nouvelle réglementation (RE2020) qui a pour ambition de donner la priorité à la sobriété énergétique en ajoutant un objectif : diminuer l’impact carbone.

Voulant donner plus de visibilité à ses actions déjà engagées avec Eqiom construction durable et afin d’accompagner le marché sur ce chemin, le programme d’action Eqiom R s’articule autour de 3 valeurs : le respect, la responsabilité et la réduction. Le respect, tout d’abord, en prenant en compte les aspirations des générations futures dans l’évolution de leur environnement. La responsabilité ensuite, de façon à optimiser l’utilisation des ressources en s'engageant dans une démarche d’économie circulaire. La réduction car Eqiom travaille sur l’ensemble de la chaîne de valeur afin de réduire l’empreinte CO2 de ses activités et de ses produits en créant un référentiel commun ciment et béton.

Un nouveau référentiel

En lançant un référentiel bas carbone commun, Eqiom répond « à une attente de compréhension et lecture de ses clients. » L’entreprise s’est donnée 4 classes de réductions d’émissions de CO2 (A+, A, B, C) et une solution sera considérée comme bas carbone à partir de l’indice B. A l’horizon 2030, Eqiom désire diminuer son empreinte carbone, pour le lot béton, à hauteur de 35 %.

Le président d’Eqiom précise que « ces nouvelles solutions seront désormais déclinées selon ce référentiel et les produits Eqiom seront bientôt marqués avec les indices correspondants. »

Grâce à la mise en place de cette nouvelle bannière, Eqiom répond à une demande croissante du marché et assure ses engagements. « Avec une position nationale de leader du traitement et valorisation des combustibles de substitution au travers de la marque SAPPHIRE, et celle de leader des ciments composés, fruits d’une politique industrielle long terme qui nous donne un avantage sur les bétons bas carbone, je suis confiant dans notre capacité à être un acteur reconnu de la construction durable », conclut Roberto Huet.

Marie Gérald.

Photo de Une : AdobeStock.