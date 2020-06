Eqiom, spécialiste du béton prêt à l’emploi, lance la plateforme Articimo, consacrée aux bétons décoratifs. Se présentant comme un site d’inspiration déco pour les particuliers et professionnels, il permet également de trouver un artisan spécialisé dans la mise en œuvre, l’entretien et la rénovation de bétons décoratifs.

Le béton, ce n’est pas juste ce matériau décrié par les écologistes pour son impact sur l’environnement. De plus en plus recyclé et durable, il a tous ses atouts à jouer dans le confort et l’esthétique, que ce soit en extérieur ou en intérieur, et quelle que soit la pièce de vie.

A travers le lancement de son site Articimo, Eqiom entend aider les particuliers et professionnels à trouver des inspirations et à concrétiser leur projet d’aménagement, que ce soit en intérieur (murs, sol ou meuble de la cuisine, de la salle de bain, escalier) ou en extérieur (allée, jardin…).

Eqiom rappelle les atouts du béton, notamment ses qualités thermiques et acoustiques, mais aussi sa résistance et le peu d’entretien qu’il nécessite, puisqu’il se nettoie simplement à l’eau savonneuse.

Le béton dans tous ses états

Outre les qualités précédemment évoquées, le béton peut aussi se révéler particulièrement esthétique.

Eqiom souligne son potentiel de personnalisation en fonction des attentes : d’un style industriel à un style épuré et contemporain, en fonction de sa couleur et de sa texture, il peut répondre à toutes les envies.

Sur le site www.articimo.fr, Eqiom fait le point sur la diversité des textures et finitions du béton (ciré, brossé, lavé, sablé, gravé), qui lui permettent de s’adapter à tous les styles. Même personnalisation possible du côté de la couleur, avec notamment une grande variation de nuances de gris, allant du blanc au noir.

Par ailleurs, Eqiom précise que des showrooms ont été ouverts en France et au Luxembourg, pour permettre aux particuliers et professionnels de découvrir et mieux appréhender la variété des textures, nuances et finitions, et obtenir des conseils personnalisés.

Pour la pose de ces bétons décoratifs, la plateforme Articimo met par ailleurs en lien particuliers et artisans faisant partie du réseau Créateurs Sols Béton. Créé par Eqiom Bétons, ce réseau regroupe des entreprises spécialisées dans la mise en œuvre des bétons décoratifs, avec des professionnels formés et qualifiés aux dernières techniques et innovations. Grâce à cette interface, les particuliers peuvent trouver un artisan à proximité de chez eux, pour la mise en œuvre, mais aussi l’entretien et la rénovation de bétons décoratifs.

Les artisans intéressés peuvent par ailleurs candidater en ligne pour rejoindre le réseau.

C.L.

Photo de une : Adobe Stock