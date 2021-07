Eqiom propose 30 postes en alternance dans ses régions les plus dynamiques

Eqiom, acteur majeur du BTP, propose « 30 contrats en alternance » pour former les jeunes aux métiers de pilote de ligne de production, conducteur d’engins et de la maintenance et ce, sur trois de ses régions les plus actives : Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est.

Afin d’offrir aux jeunes l’opportunité de mettre en pratique leurs compétences avec des professionnels du secteur, le spécialiste des matériaux de construction Eqiom lance chaque année sa campagne de recrutement en alternance. D’une durée de 1 à 3 ans, ces formations s’adressent aux étudiants du CAP au Bac +3, en apprentissage dans les métiers du bâtiment.

« Un apprentissage et un accompagnement qui vont leur permettre de découvrir tous les aspects de leur futur métier en grande autonomie », commente Eqiom. Tous les ans, ils sont plus d’une cinquantaine à mener des missions concrètes pour acquérir des compétences et des responsabilités en participant activement à la vie de l’entreprise.

30 postes en alternance à pourvoir

Cette année, Eqiom a décidé de proposer 30 postes en alternance sur trois des ses régions les plus dynamiques : les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Trois types de poste sont à pourvoir sur différents sites de production de béton, de ciment et carrières : pilote de ligne de production béton, conducteur d’engins et chargé de maintenance.

« Nous avons à cœur que les jeunes se sentent bien au sein d’Eqiom, qu’ils intègrent la vie de l’entreprise tant d’un point de vue du savoir-faire que du savoir-être dans une optique de partage d’expérience et de former de futurs recrutés », souligne Sébastien Moya, chargé de recrutement.

Eqiom a pour ambition d'être une entreprise attractive et apprenante. C’est pourquoi elle propose un véritable parcours d’intégration individualisé, animé par un tuteur dédié. Celui-ci accompagne l’apprenti tout au long de sa formation pour l’aider à acquérir des compétences et partager son savoir-faire, permettant ainsi aux jeunes de gagner en autonomie. Une culture approuvée par Valentin, apprenti Eqiom à Dijon : « Cela fait 3 ans que je suis en alternance chez Eqiom. Après avoir été très bien entouré et formé techniquement, j’ai rapidement gagné en autonomie et senti que l’on me faisait confiance ! », témoigne-t-il.

A noter qu’Eqiom est certifié HappyIndex/Choosemycompagny pour l’accueil, l’accompagnement et le management de ses alternants. Toutes les offres sont consultables sur un site dédié.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock