XELLA France

Le groupe Xella fabrique et commercialise des matériaux de construction, avec ses différentes divisions et possède son propre centre de Recherche et Développement.

Il est le plus grand producteur mondial de béton cellulaire et de blocs silico-calcaires et parmi les meilleurs fournisseurs d’isolants. Le groupe est présent dans plus de 30 pays, avec de nombreux sites de production à travers l’Europe.

Installée en France depuis plus de 30 ans via nos marques Ytong et Siporex, Xella dispose d’un large panel de solutions constructives saines et durables destinées à la construction neuve et la rénovation en maison individuelle, logement collectif, bâtiment tertiaire et industriel.



Avec 5 marques professionnelles (Siporex, Ytong, Hebel, Silka, Multipor) nos solutions se déploient sur 4 métiers :

construction - gros œuvre, protection incendie passive, aménagement intérieur et isolation thermique. Grâce à une offre de services complète, les équipes Xella développent une réelle collaboration avec les acteurs de la construction pour les accompagner dans leurs projets, de la conception à la réalisation. En combinant efficacité de construction, performance et haute qualité environnementale… les solutions Xella s’adaptent à tous les besoins et exigences des réglementations actuelles et à venir.