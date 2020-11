Hydro Aluminium, la branche aluminium du Groupe norvégien Norsk Hydro, est un nom qui compte dans le monde des métaux légers, du métal primaire, des produits métalliques, produits laminés, composants pour automobile et produits filés. Leader en extrusion et dans les produits du Bâtiment, Hydro Aluminium appuie son savoir-faire sur plus de 85 années d'expérience. Il réunit en France trois marques - Technal, Architectural Systems et Wicona - avec toutes les garanties d'un groupe qui met la qualité au cœur du "process".

Avec Technal, sa marque leader en France, Hydro Building Systems exploite une marque, levier d'innovations, ouvert à toutes les créations (façades, verrières, vérandas, fenêtres, garde-corps...).

Créée en 1960, Technal est aujourd'hui une marque de notoriété internationale reconnue et associée à un art de vivre fait de confort et d'esthétique. Elle propose l'offre la plus large du marché en menuiseries et façades aluminium. Depuis sa création, l'histoire de Technal s'est confondue avec l'histoire de l'architecture. Aujourd'hui, elle bénéficie bien évidemment de la puissance et des avancées du Groupe Hydro Building Systems dans le développement durable et poursuit plus que jamais sa mission avec une culture produits tournée vers le design et l'innovation.

Technal et son Réseau, un moteur essentiel de développement en France

Pour garantir aux utilisateurs et aux prescripteurs un produit de qualité, fini, posé, Technal s'est entouré dès 1981 de partenaires fabricants-installateurs, en créant le Réseau des Aluminiers Agréés® Technal. Ces entreprises qui trouvent leurs racines dans les milieux de la miroiterie, de la serrurerie, de la métallerie et de la menuiserie bois fabriquent dans leurs ateliers. L'obtention de la reconnaissance de la marque Aluminier Agréé® Technal n'est pas automatique, ni définitive. Sélective, l'entrée dans le réseau n'est possible qu'après un diagnostic technique, commercial et financier complet de l'entreprise candidate ainsi que sur l'engagement de ses responsables sur la démarche qualité. Les liens étroits entre Technal et son Réseau s'inscrivent dans une démarche d'exigence mutuelle de progrès.

Plus de 20 ans après sa création, le Réseau des Aluminiers Agréés Technal est le 1er Réseau national français de fabricants-installateurs, tous spécialistes de la menuiserie aluminium, avec l'expérience, la notoriété et la réussite en plus. Représentant aujourd'hui 48% du volume de Technal, le réseau des Aluminiers Agréés Technal est un vecteur de croissance prioritaire de la marque Technal.

Technal et le Réseau : un accompagnement sur les différents marchés

Au sein de Technal, des équipes dédiées (Responsable Réseau, Service Communication, Conseillers Aluminiers, Service Architecture, Cellule Télémarketing, Animation Bâtiment et Particuliers) renforcent au quotidien les liens entre l'industriel et son Réseau sur le marché du bâtiment et sur le marché du particulier. Elles ont plusieurs missions : mettre en place la démarche qualité, le conseil en matière d'organisation et de productivité, la formation, les conseils sur les plans d'actions Communication et Commercial, la mise en place de la Qualité de Service, la dynamique commerciale du Réseau (participation à des salons professionnels et grand-public, journées portes ouvertes...).



Ce partenariat exceptionnel entre Technal et son Réseau se justifie pleinement : les menuiseries aluminium représentent 50% du chiffre d'affaires de l'activité des Aluminiers Agréés® Technal (avec respectivement 50% sur le marché du bâtiment et 50% sur le marché du particulier).

Pour inscrire le développement du Réseau en respect de l'expertise nécessaire sur les différents types de chantiers (de l'habillage d'une façade d'immeuble à la rénovation d'une maison), Technal mène de nombreuses actions. Le Palmarès Architecture & Aluminium Technal est un des meilleurs exemples des expertises qui s'imposent sur des chantiers dans les domaines suivants : commerces, tertiaire, équipements publics, industrie, maison individuelle, extension-réhabilitation.

A noter, en projet : un Forum Internet sur lequel les Aluminiers Agréés® Technal pourront poser toutes les questions techniques et réglementaires, consulter des organismes officiels

Le Réseau des Aluminiers Agréés Technal au cœur d'une organisation commerciale

Considéré par l'ensemble de la profession comme le plus riche et le plus abouti dans son domaine, le Réseau des Aluminiers Agréés® Technal regroupe aujourd'hui 215 partenaires privilégiés, employant en moyenne 15 personnes (de 4 à 150 selon la taille de l'entreprise) et couvrant 95% des départements français. Sur l'ensemble des entreprises partenaires qui composent le réseau, 15% sont spécialistes sur le marché du bâtiment, 10% sont spécialistes de l'habitat individuel et 75% sont des multi-spécialistes présents sur les deux marchés. C'est le premier Réseau de professionnels fabricants-installateurs de menuiseries du bâtiment par son importance (en taille et en chiffre d'affaires) autant que par son ancienneté.

Parmi les 215 Aluminiers Agréés® Technal qui composent le Réseau, 50 entreprises sont adhérentes depuis sa création ! Chaque année, 10 nouveaux adhérents sont sélectionnés pour rejoindre le Réseau des Aluminiers Agréés® Technal.

Le Réseau des Aluminers Agréés Technal, politique de recutement

Le Réseau est depuis plus de 23 ans un moteur essentiel de développement de la marque Technal et des entreprises partenaires. Aujourd'hui, Technal mise plus que jamais sur son Réseau en l'optimisant en terme de savoir-faire, de services, de démarche qualité, de recrutement (dans les départements comme l'Est de la France où la couverture est moins importante, dans les grandes agglomérations où plusieurs Aluminiers Agréés Technal ont encore leur place...) pour pérenniser cette aventure humaine et ce succès économique.

Le développement durable, un des enjeux pour le futur

La politique volontariste d'HBSF est également un nouveau défi pour le Réseau . De la conception au recyclage des chutes de profilés, de l'emballage des profilés à la gestion des déchets du chantier , Technal s'appuiera sur son Réseau pour contribuer à la qualité environnementale.

Contact Entreprises -Responsable Réseau - Technal : 05 61 31 25 25



Hall 1 - Allée F - Stand 21