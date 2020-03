Patrick Liébus, président de la Capeb, a signé, via sa filiale Béranger Développement, un partenariat avec Jean-Pierre Laherre, directeur général d'Ursa France, pour promouvoir des solutions d'isolation à haute efficacité énergétique, former les artisans, et ainsi favoriser les économies d'énergie des bâtiments.

Le partenariat signé entre la Capeb et l'entreprise Ursa, spécialiste de l'isolation thermique et acoustique, vise à promouvoir les solutions d'isolation à haute efficacité énergétique pour la construction neuve et la rénovation, mais aussi à former les artisans du bâtiment à ces problématiques, de façon à ce qu'ils aident les particuliers à réduire leurs consommations d'énergie.

Des formations sur l'isolation

A travers cet accord, Ursa s'engage à proposer des formations commerciales et techniques destinées aux artisans pour développer leurs connaissances liées à l'isolation, et leur faire tester de nouvelles solutions et de nouveaux produits.

« Nous avons toujours associé la performance de nos produits, qui contribuent efficacement à réduire la consommation énergétique des bâtiments, à des actions d’accompagnement des professionnels, au plus près du terrain. Notre objectif : renouveler constamment nos efforts dans cette voie pour contribuer toujours plus efficacement au défi de la transition énergétique », explique Jean-Pierre Laherre.

Ursa promouvra également la qualification Eco Artisan RGE, la marque Eco Rénovation, ainsi que les modules de formation FEE BAT, et en particulier le module RENOVE.

Les entreprises artisanales du bâtiment adhérentes de la Capeb et/ou détentrice de la qualification Eco Artisan RGE pourront par ailleurs rejoindre le programme « Ambassadeurs de URSA ».

La Capeb participera pour sa part aux contenus des formations proposées par Ursa, et travaillera à la conception de services, d'outils et de vidéos à l'attention des entreprises artisanales du bâtiment.

« Ce partenariat avec URSA nous permet d’agir en synergie afin de travailler à rendre le monde de la construction plus durable. Les solutions d’isolation acoustique et thermique ainsi que les formations proposées par notre partenaire permettront à nos entreprises de promouvoir de meilleures solutions à haute efficacité énergétique et ainsi mieux répondre aux attentes des particuliers ! », s'est réjouit Patrick Liébus, président de la Capeb.

C.L.

Photo de une : ©Capeb