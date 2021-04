La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), via sa filiale Béranger Développement, et Nissan West Europe, constructeur automobile, ont signé mercredi 14 avril, un partenariat facilitant l’accès aux véhicules de la marque auprès des entreprises artisanales du bâtiment. Conclu pour au moins un an, la convention de partenariat indique que les artisans pourront bénéficier d’avantages et d’offres spécifiques sur les véhicules de la marque Nissan. Précisions.

Signé par Jean-Christophe Repon, président de la Capeb, via sa filiale Béranger Développement, et Koen Maes, président de Nissan, ce partenariat a pour objectif d’accompagner les entreprises artisanales du bâtiment dans la découverte des services et des véhicules utilitaires de la marque.

« C’est l’opportunité pour les entreprises artisanales du bâtiment de mieux connaître les services et les produits développés par l’entreprise. En tant qu’artisan du bâtiment, je sais à quel point le véhicule est important pour la réalisation de notre activité. Les produits et services Nissan représentent un réel bénéfice dans l’accompagnement quotidien des artisans du bâtiment », explique Jean-Christophe Repon.

Une opportunité pour les artisans du bâtiment

Via sa filiale Béranger Développement, la Capeb s’engage à élaborer, en collaboration avec Nissan, des contenus destinés à développer les connaissances des entreprises artisanales sur les problématiques liées aux produits et services du constructeur, mais informe également son réseau d’adhérents des offres spécifiques ainsi que des nouveaux produits et services développés.

A travers ce partenariat, Nissan s’engage de son côté à proposer aux entreprises adhérentes de la Capeb plusieurs avantages et offres spécifiques sur les véhicules et services de la marque. Ainsi, le constructeur automobile propose aujourd’hui une gamme de fourgons NV250, NV300 et NV400, fabriqués en France et garantis 5 ans. De plus, le groupe offre également un large éventail de carrosseries (plateau, benne…) correspondant aux besoins des professionnels du secteur. Promoteur de la mobilité électrique, Nissan commercialise également son fourgon électrique eNV200, disponible en 4 et 8m3.

Koen Maes, président de Nissan, conclut : « Nos services et nos véhicules utilitaires doivent correspondre aux besoins et usages des professionnels pour faciliter leur quotidien. C’est pourquoi nous sommes ravis que nos produits soient aujourd’hui proposés de manière privilégiée aux entreprises et artisans du bâtiment via la première confédération du secteur. C’est une fierté pour Nissan ! »

Par ailleurs, la Capeb donnera accès à Nissan au club de ses partenaires, organisé autour d’une réunion ou d’un rendez-vous dans l’année.

Marie Gérald

Photo de Une : Capeb/ Nissan