La Capeb, Uzin Utz France et Iris-ST reconduisent leur partenariat

La Capeb, via sa filiale Béranger Développement, Uzin Utz France et l'Institut IRIS ST ont renouvelé, ce mardi 20 juillet, leur partenariat qui vise à accompagner la montée en compétences des professionnels de l’artisanat du bâtiment. Un accord qui permet également de sensibiliser les entreprises du secteur à la prévention des risques. Les détails.

Mis en place en 2017 par la Capeb, l'Institut IRS-ST, organisme dédié aux questions de santé et de sécurité des entreprises artisanales du BTP, et Uzin Utz France, acteur majeur des systèmes complets de pose de revêtements de sols, ce partenariat vise notamment à développer les connaissances des entreprises artisanales du bâtiment.

Sensibiliser les entreprises du bâtiment à la prévention des risques professionnels

En renouvelant leur accord, les partenaires mutualisent de nouveau leurs expertises complémentaires en matière de revêtements de sols et de prévention des risques professionnels sur les chantiers. La Capeb, via son président Jean-Christophe Repon et sa filiale Béranger Développement, s’engage par exemple à informer son réseau des offres mis en place par le groupe Uzin Utz France, mais également à participer aux contenus des formations à destination des entreprises du bâtiment, ou encore à favoriser l’organisation de réunions et webinaires entre les Capeb départementales et le réseau d’Uzin Utz France.

« Nous sommes fiers de contribuer à la formation, l’information et au savoir-faire des entreprises artisanales du bâtiment tout en veillant à la prévention des risques professionnels avec Uzin Utz France et l’institut IRIS ST », a déclaré Jean-Christophe Repon. « Participer à la prévention des risques professionnels est un devoir fondamental que nous nous engageons à continuer de mener à bien via ce renouvellement de partenariat. », a de son côté ajouté Yannick Dolou, directeur général d’Uzin Utz France.

Ainsi le groupe Uzin Utz France s’engage notamment à mettre en place des actions de conseil et d’accompagnement pour développer les connaissances des entreprises adhérentes à la Capeb sur les équipements et les produits des marques Uzin et Wolff. Elle promet également de les accompagner pour toutes demandes de prise en charge des formations dans le cadre de cet accord de partenariat.

De son côté, l’institut IRIS-ST, via son trésorier David Morales, s’engage sur la mise en œuvre d’actions en faveur de la prévention des risques professionnels, dont la sensibilisation des entreprises artisanales du bâtiment, ainsi que la diffusion d’informations concernant des matériaux et équipements permettant l’amélioration des conditions de travail, par la création de nouveaux supports de communication tels que les « fiches solutions » et la rédaction d’articles. « La santé et la sécurité sont au cœur de nos préoccupations et doivent être considérées comme tel par tous, chefs d’entreprises comme salariés », conclut David Morales.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Capeb