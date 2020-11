Premier matériau artificiel, né il y a plus de 8.000 ans de la rencontre de l’argile, de l’eau et du feu, la céramique est apparue simultanément en Turquie, en Syrie et Kurdistan. Objet de décoration, ménager, utile ou de construction, la céramique est devenue avec le temps, l'élément incontournable de nos modes de vie. Elle reste toutefois d'une extraordiannaire modernité, tant par la technicité mise en oeuvre que par ses domaines d'application. En Italie, fin septembre, le Cersaie lui rend hommage.

La XXIIème édition du salon Cersaie qui se tiendra du 28 septembre au 3 octobre à Bologne (Italie) est encore et toujours un moment où l'innovation et la tradition, l'expérience et l'expérimentation, la créativité et le design, se rencontrent. Un lieu où chacun peut sonder l'évolution permanente des sociétés de production, de plus en plus sensibles aux exigences et aux effervescences du marché et découvrir aussi les créations des nouveaux pays arrivant sur le secteur.

Fort de ses 20.000 mètres carrés de surface, le Cersaie proposera outre les inédits présentés par chaque entreprise en matière de produits et de stratégies, un secteur élargi portant sur l'ameublement pour salles de bains.

La céramique:

Elle reste à l'honneur. Ce matériau qui n'a cessé d'intriguer l'homme, de satisfaire ses exigences dans les applications les plus diverses, s'est tourné vers le secteur du bâtiment moderne, devenant ainsi un élément de finition aussi bien extérieur qu'intérieur. Il a su lier "créativité" et "évolution fonctionnelle" et se positionne aujourd'hui comme un produit hautement technologique (utilisation sur les parois ventilées et les sols surélevés)

L'ameublement pour salles de bains:

Depuis la nuit des temps, et dans la plupart des cultures, les gestes consacrés au soin du corps jouent un rôle important dans les moments de la vie des hommes comme des femmes (sans commentaires superflus!). Aujourd'hui, plus que jamais, la salle de bains est un élément indispensable du décor. Conçue de plus en plus comme un espace pour se ressourcer, s'évader, s'occuper du bien être psychophysique de la personne, la salle de bains se métamorphose. Des baignoires accueillantes, des saunas, des mini salles de gymnastique, et le must de "l'aromathérapie" et "la chromothérapie" envahissent ces lieux autrefois confinés à la simple application du dicton "un esprit sain dans un corps sain" . C'est dans ces nouvelles visions de l'espace que le Cersaie propose des halls agrandis.