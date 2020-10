La Plateforme du Bâtiment, créée en 1998, voudrait accroÎtre sa proximité physique et digitale avec les rénovateurs urbains afin de les aider dans la gestion de leurs chantiers en centre-ville. Pour cela, la filiale de Saint-Gobain développe un certain nombre de de nouveaux services : comptoirs en hyper centre, contact instantané par SMS avec les conseillers…

Depuis le plan de relance annoncé par le premier ministre Jean Castex début septembre, les chantiers de rénovation urbaine repartent à la hausse mais sur place les artisans rencontrent de plus en plus de difficultés à y accéder et à y stationner.

Pour répondre à ces contraintes, la Plateforme du bâtiment, enseigne de Saint-Gobain distribution bâtiment France, s’est fixé un objectif : innover pour faciliter le quotidien des rénovateurs urbains, des artisans et des professionnels du BTP afin de les rendre plus performants.

Il sera désormais possible de communiquer par SMS avec son conseiller en dépôt car souvent pris par le temps, les artisans apprécient de pouvoir échanger par sms avec La Plateforme du Bâtiment, où qu’ils se trouvent. D’ailleurs, en seulement quelques mois, ce nouveau moyen de communication, qui leur permet d’avoir réponse à toutes leurs questions, a déjà conquis 28 000 utilisateurs. Aujourd’hui, payer à distance est devenu fiable et rapide, commander par téléphone et récupérer sa commande en moins d’1heure, devient si simple…

Dans l’ensemble, le développement de ces services a pour but de leur faire gagner toujours plus de temps afin d’être encore plus efficace.

Se faire livrer sur un chantier inaccessible est un défi relevé

La Plateforme du Bâtiment a également l’ambition d’ouvrir un Comptoir dans chaque arrondissement de Paris à échéance 2025. Il s’agira de plateformes au pied des chantiers d’une surface de 300 m2. 5 000 produits seront proposés en libre-service et pourront être retirés en moins de 3 minutes.

Pour renforcer l’accompagnement des rénovateurs urbains sur leurs chantiers, la Plateforme du bâtiment a pensé un service de livraison qui s’effectuera à vélo. Equipés de remorques à assistance électrique, ils pourront livrés des produits jusqu’à 200 kg en moins de deux heures, même aux adresses inaccessibles aux véhicules motorisés

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock