Placo® Plume 13 : la plaque allégée des plaquistes !

Placo® propose une plaque plus légère et robuste, pensée pour simplifier le travail des plaquistes et répondre aux contraintes des chantiers actuels.

Placo® Plume 13 est la plaque de plâtre légère conçue pour faciliter le travail des artisans et plaquistes. Elle est jusqu’à 6 kilos plus légère que la Placoplatre® BA 13. Elle est destinée aux maisons individuelles et aux parties privatives des logements collectifs. Placo® Plume 13 contribue à soulager les gestes répétitifs et à rendre le métier de plaquiste plus attractif. Elle est disponible en trois longueurs : 2,5 m, 2,6 m et 3 m. Pourquoi choisir Placo® Plume 13 ? Les artisans qui ont testé cette plaque rapportent que Placo® Plume 13 transforme leur expérience de travail : Plus facile à manipuler, même en solitaire ou dans des zones difficiles d’accès

Amélioration de la découpe et du rabotage, sans compromettre la solidité lors du vissage

Simplification de la logistique pour le chargement et le déchargement des véhicules transportant cette plaque Placo® Plume 13 vous change la vie ! Pour en savoir plus exit_to_app