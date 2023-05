PLACO® est le leader français du confort intérieur, engagé dans le développement de solutions répondant aux enjeux de l’habitat durable.



Pionnier de la plaque de plâtre, PLACO® cultive sans cesse l’innovation et la performance en concevant des solutions d’isolation pratiques et adaptables à tous types de chantiers : en neuf comme en rénovation, dans le non résidentiel et l’habitat individuel et collectif.



Depuis sa création en 1946, l’entreprise s’affirme comme le partenaire de référence des acteurs du bâtiment, grâce à la qualité de ses produits à base de plâtre et d’isolation en polystyrène expansé.



PLACO® adapte en permanence son offre, ses techniques et ses services aux nouveaux usages et contraintes de ses utilisateurs. De la plaque de plâtre, qui a fait son succès, à la technologie Habito® qui résiste aux chocs de tous les jours et facilite la fixation de tous types de charges, ses solutions répondent aux exigences des particuliers et professionnels : confort et santé des occupants, facilité d’utilisation et respect de l’environnement.



Les gammes PLACO® tiennent ainsi compte des enjeux du bâtiment : performance énergétique, règlementation thermique, protection incendie ou encore, amélioration de la qualité de l’air intérieur…



Les solutions techniques développées par PLACO® pour le confort intérieur et l'isolation du bâtiment :

les plaques de plâtre Placoplatre

la plaque la plus résistance du marché Habito®

les plâtres Lutèce®

les dalles de plafonds Gyptone®

les doublages isolants Placomur®

les carreaux de plâtre Caroplatre®

l’isolation des sols Hourdissimo® et Voutisol®

les profilés et accessoires Placostil® et Stil Prim®