La plateforme Leonard ouvre les candidatures pour son programme SEED

Leonard, plateforme d’innovation et de prospective du groupe Vinci, ouvre les candidatures à son programme d’accélération SEED pour l’année 2022 à une nouvelle promotion de jeunes pousses dans les domaines de la construction, des mobilités, de l’immobilier et des énergies. Les start-up ont jusqu’au 1er octobre pour se présenter.

Le programme SEED de la plateforme d’innovation Leonard a mis en place un programme de financement et d’accompagnement de 6 mois conçu pour les start-up qui proposent des solutions innovantes et qui répondent aux enjeux de la transformation des villes, à savoir la construction, les mobilités, l’immobilier et les énergies. Cette formation certifiante d’entrepreneuriat délivrée par le Stanford Center for Professional Development fournit un apport financier d’au moins 30 000 euros.

Tout est mis en œuvre pour challenger, affiner et valider la proposition de valeur des projets accompagnés : du coaching, aux sessions de mentorat avec des experts Vinci à la mise en relation avec le réseau d'investisseurs en France et à l’étranger. L’objectif ? Permettre aux start-up de préparer leurs premières levées de fonds. Après 6 mois intensifs, les jeunes pousses terminent leur parcours par un Demo Day ouvert aux investisseurs et aux décideurs du groupe Vinci.

Le programme SEED peut se faire entièrement à distance ou les start-up peuvent choisir d’être hébergées à Paris, dans le 12ème arrondissement, au siège de Léonard. Les candidatures à la promotion 2022 du parcours SEED sont ouvertes jusqu’au 1er octobre 2021, exclusivement en ligne : https://leonard.acceleratorapp.co/application/new?program=seed%202022

Caeli Energie est spécialisée dans la fabrication de climatiseurs à haute efficacité énergétique et à faible empreinte carbone.

Lokimo centralise des centaines de sources de données et mobilise l'intelligence artificielle pour aider les professionnels de l'immobilier à identifier rapidement les zones à fort potentiel.

Neoratech développe des équipements de protection individuelle connectés pour les techniciens intervenant sur les réseaux électriques.

Rockease est une plateforme en ligne pour trouver la meilleure offre, commander et gérer la livraison de granulats sur site.

Orok déploie des flottes de véhicules autonomes sur le tarmac des aéroports pour plus de fiabilité et de sécurité.

Roomies est une plate-forme SaaS de collaboration et de gestion de projets pour les architectes.

Photo de Une : ©Adobe Stock