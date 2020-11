Lafarge a annoncé le 8 février dernier, que sa joint-venture avec Boral, Lafarge Boral Gypsum in Asia (LBGA), aller doubler sa capacité de production de plaques de plâtre en Chine.



Les autorisations gouvernementales ayant été obtenues, deux nouvelles usines seront construites, l’une à Shanghai et l’autre à Chongqing;



elles viendront compléter les capacités de production existantes de LBGA dans ces deux villes. L’usine de Chongqing devrait être opérationnelle dès le troisième trimestre 2005, celle de Shanghai, au premier trimestre 2006.

Cet investissement de près de 30 millions de dollars va permettre à LBGA de doubler sa capacité de production, de 35 millions de mètres carrés de plaques de plâtre par an à plus de 70 millions de mètres carrés, et de répondre ainsi à la croissance soutenue du marché chinois qui affiche une croissance annuelle de plus de 15 % ces cinq dernières années.

Isidoro Miranda, Directeur général adjoint du Groupe Lafarge et Président du conseil d’administration de LBGA, a déclaré :

« Ce nouveau développement en Chine constitue une étape importante dans la stratégie de croissance en Asie menée par notre joint-venture dans le domaine des plaques de plâtre. Ces nouvelles usines, situées au cœur des marchés à forte croissance de Shanghai et Chongqing, vont nous permettre de consolider notre position de leader en Chine orientale, et de renforcer de façon significative notre présence sur les marchés en croissance rapide du centre de la Chine. Les solutions que nous proposons dans le domaine des plaques de plâtre, qui allient haute qualité et conception moderne, tout en étant respectueuses de l’environnement, sont un atout essentiel pour notre croissance à long terme. De plus, nous estimons que cet investissement devrait être rapidement créateur de valeur.»

Autres éléments d’information :

1. Les activités de Lafarge Plâtre en Chine ont débuté à Shanghai en 1996. Lafarge Boral Gypsum in Asia (LBGA) est une joint-venture détenue à parité par le groupe de matériaux de construction australien Boral Australia Ltd et le groupe français Lafarge. Depuis sa création en juin 2000, LBGA s’est imposé comme le premier producteur et fournisseur de plaques de plâtre et systèmes complémentaires en Asie (hors Japon). LBGA dispose de sites de production en Chine, en Corée, en Indonésie, en Thaïlande et en Malaisie, et exporte vers de nombreux pays de la région Asie-Pacifique.

2. Lafarge compte environ 2 400 salariés en Chine, où le groupe a démarré ses activités en 1994 par une joint-venture dans le ciment. Les quatre branches du groupe y sont présentes.

Lafarge, leader mondial des matériaux de construction, occupe des positions de 1er plan dans chacune de ses quatre branches : Ciment, Granulats & Bétons, Toiture, Plâtre. Avec 75 000 collaborateurs, le Groupe est présent dans 75 pays. En 2004, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 14,4 milliards d‘euros.