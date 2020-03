Le CSTB et CNRS en partenariat pour le bâtiment et la ville de demain

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) ont annoncé leur partenariat d’une durée de cinq ans le 5 mars dernier. Son but : associer l’expertise, les compétences, ainsi que le savoir-faire des deux partenaires pour bâtir, ensemble, le bâtiment et la ville de demain. Ainsi, trois thématiques seront au cœur de la collaboration : l’ingénierie, le numérique et les sciences humaines et sociales.

Deux partenaires, une seule et même vision Ce partenariat s’axe autour de trois thématiques essentielles pour imaginer et concevoir l'élaboration de villes futuristes, écologiquement responsables, à savoir : Les Sciences de l’ingénierie et des systèmes, principalement sur les questions liées à la rénovation durable et l’énergie ; Les Sciences du numérique, spécifiquement autour du développement de nouveaux outils et approches, adaptés aux besoins en pleine mutation (intelligence artificielle, modélisation 3D, objets connectés, sécurité numérique) ; Les Sciences humaines et sociales au vu de l’évolution des pratiques et besoins des usagers.

Collaborations de recherche, échanges d’informations, lancements d’appels à projets, groupement de projets ou encore organisations communes de conférences, sont autant de formes possibles envisagées pour les travaux engagés dans ce partenariat.



Pour Antoine Petit, Président-directeur général du CNRS, la collaboration avec le CSTB « facilitera de nouvelles recherches avec des objectifs concertés pour dépasser efficacement le champ des connaissances en particulier pour les infrastructures urbaines, leur gestion énergétique, leur impact environnemental et leur acceptation par les sociétés. » Propos qui ont été partagés avec Etienne Crépon, Président du CSTB, qui décrit ce partenariat comme une « ambition partagée » qui s’inscrit « dans la volonté du CSTB de développer ses collaborations avec les grands laboratoires de recherche et le monde académique, pour aider au ressourcement scientifique du CSTB ». D.T. Photo de une : ©CNRS et CSTB

