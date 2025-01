Le parvis de l’hôtel de ville de Paris en cours de végétalisation

La mairie de Paris multiplie les projets pour végétaliser la capitale et lutter contre les îlots de chaleur urbains l’été. En ce mois de janvier, le parvis de l’hôtel de ville fait notamment l’objet de travaux de végétalisation, avec la plantation d’une cinquantaine d’arbres.

Après la création d’une forêt urbaine sur la place de Catalogne à Paris, c’est au tour du parvis de l’hôtel de ville d’être déminéralisé.

Une cinquantaine d’arbres plantés en pleine terre

Dans le détail, entre 25 et 30 % de la surface sera végétalisée. Une cinquantaine d’arbres seront plantés en pleine terre, près des fontaines. L’espace disponible pour la pleine terre – d’environ 1 000 mètres carrés – a été « contraint par le réseau souterrain du métro et du parking », a précisé Amélie Astruc, cheffe de division à la direction des espaces verts de la Ville.

Les arbres, élevés en pépinière, sont déjà matures et mesurent jusqu’à une dizaine de mètres pour les plus grands d’entre eux. Parmi les essences sélectionnées : des charmes, des chênes chevelus, ou encore des féviers d’Amérique, « résistants au milieu urbain ».

« Ce nouveau paysage garantira les vues historiques notamment sur Notre-Dame de Paris » de l'autre côté de la Seine, a par ailleurs souligné la maire socialiste Anne Hidalgo, lors de la visite du chantier.

« À l'ombre des arbres, on peut espérer un rafraîchissement local de 4 degrés en période de forte chaleur » – ce qui correspond à la baisse mesurée cet été sur la place de Catalogne – a également expliqué la cheffe de division à la direction des espaces verts de la Ville.

Des projets de végétalisation qui se généralisent

La place du Colonel Fabien, entre le 10ème et le 19ème arrondissement de Paris, et la Porte Maillot, entre le 16ème et le 17ème arrondissement, font également l’objet de travaux de végétalisation.

Par ailleurs, environ 120 rues devraient être végétalisées dans la capitale cet hiver. La mairie a annoncé qu’elle consulterait les Parisiens le 23 mars prochain, concernant la généralisation de ce type de voies.

Pour rappel, fin novembre, les élus parisiens ont adopté un nouveau plan local d’urbanisme (PLU) bioclimatique, après quatre ans de négociations.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock