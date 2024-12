HOPPE : une transition générationnelle sous le signe de la continuité et de l’innovation

Cette deuxième transition générationnelle depuis la création de l’entreprise, il y a plus de 70 ans, garantit la pérennité de HOPPE en tant qu’entreprise familiale dirigée par ses propriétaires et pose les jalons d'un avenir prometteur, en partenariat avec nos clients.

Le groupe HOPPE est le leader dans le développement, la fabrication et la commercialisation de poignées pour portes et fenêtres, avec une production européenne (6 usines) et plus de 20 filiales commerciales réparties sur trois continents.

À la une, de gauche à droite : Christoph Hoppe, Christian Hoppe et Wolf Hoppe.

