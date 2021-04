Après une année 2020 fortement impactée par la crise du covid-19, le groupe Kiloutou, spécialiste dans la location de matériel, fait le point et confirme sa volonté de poursuivre ses objectifs stratégiques à long terme. Entre autres, accélérer sa transition numérique et maintenir le dynamisme de sa transition environnementale. Explications.

Dans ce contexte de pandémie mondiale, le groupe Kiloutou présente un chiffre d'affaires consolidé de plus de 646 millions d’euros, soit une baisse de -12,4%, à la moyenne des 12 derniers mois, démontrant ainsi « sa capacité d’adaptation et de réactivité, grâce à l’énergie de ses équipiers engagés dans des plans successifs de continuité et de reprise d’activité », souligne l’entreprise dans un communiqué.

En effet, au 31 décembre 2020, le spécialiste de la location de matériels, compte 530 agences réparties dans 5 pays (France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne) et maintient ses positions d’acteur majeur dans son domaine, sur les marchés français (n°2) et européen (n°3). L’International, représentant 19% des activités du Groupe et comptant pas moins de 83 agences, a augmenté son chiffre d’affaires de 4,5%, notamment grâce à la croissance externe, puis a régressé de 13,5% à périmètre comparable pour atteindre 122,4 millions d’euros.

« Sa clientèle diversifiée dans le BTP (61%), le hors-BTP (34%) auxquels s’ajoutent les particuliers (5%) s’est révélée être un avantage indéniable pour faire face à cette crise mondiale », révèle Kiloutou.

Poursuivre le développement numérique et environnemental

Malgré une année difficile, due à la crise sanitaire et économique, le groupe Kiloutou a choisi de mettre à profit cette dernière en proposant dorénavant de nombreux services en lignes. Entre autres, paiement en ligne, gestion des contrats de location, réservation et demande de reprise du matériel, consultation des devis et des factures…

Pendant cette année 2020, le groupe a également voulu intensifier les engagements de sa politique RSE. Pour ce faire, Kiloutou a notamment défini un « plan d’actions environnemental qui vise à réduire l’empreinte carbone de ses activités directes (transports et agences et indirectes (utilisation de ses matériels sur les chantiers). »

Ce plan d’actions se traduit à travers 4 principaux enjeux :

Accélérer le renouvellement de la flotte poids lourds et de fourgons dédiée aux livraisons de matériels par des véhicules à énergie alternative ;

Poursuivre le programme de rénovation et de construction d’agences pour répondre aux exigences réglementaires énergétiques et environnementales ;

Évoluer vers des matériels à énergie alternative ;

Lancer une gamme rassemblant plus de 3 000 matériels alternatifs en France pour aider les acteurs du BTP dans leur politique bas carbone.

Parallèlement, le réseau d’agences de Kiloutou Module s’est renforcé avec les acquisitions de Locamodul et MC Loc, mais également avec la création de Kiloutou Signalisation, sa première filiale ex-nihilo spécialisée dans la signalisation et la protection des chantiers.

Objectifs 2021

Pour 2021, le groupe Kiloutou entend « poursuivre ses activités avec confiance et prudence » en accompagnant les professionnels et en maintenant un niveau de services élevé, en intégrant les acquisitions réalisées ces dernières années en Allemagne et en France, puis en accélérant toujours plus sa transformation environnementale, à l’aube de la RE 2020.

« La crise sanitaire n'étant toujours pas terminée, nous restons prudents, proches de nos clients et concentrés sur nos performances. Confiants dans les perspectives favorables du secteur de la location, nous sommes convaincus que les atouts de Kiloutou seront parfaitement adaptés aux besoins des acteurs concernés », conclut Olivier Colleau, président exécutif du Groupe Kiloutou.

Marie Gérald

Photo de Une : Kiloutou.