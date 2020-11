Le 2 décembre 2004 à 16 heures, au Centre des Congrès Pierre Baudis à Toulouse, Lafarge et ses 5 filiales (Bétons, Ciments, Couverture, Granulats et Plâtres) organisent la première "Rencontre des décideurs du bâtiment".

Destinée aux prescripteurs (maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux d'études, économistes…) et aux entreprises, elle a pour objectif de les aider à mieux comprendre les évolutions des marchés et à trouver des solutions nouvelles et performantes pour répondre à leurs attentes.

Articulée autour de deux grands thèmes : l'innovation (techniques, produits, services) et l'environnement (développement durable, respect des normes), cette première rencontre comportera plusieurs temps forts animés par des professionnels et experts reconnus :

Deux tables rondes sur "Les marchés de la construction en Midi-Pyrénées" et "Les métiers : évolutions et perspectives",

Trois conférences/débats sur : "Les normes et réglementation" (la démarche normative dans le bâtiment, les nouvelles normes), - "L'innovation dans les matériaux" (la Recherche & Développement chez Lafarge et l'attachement de l'entreprise à développer des produits innovants pour l'ensemble des acteurs de la construction), - "La construction durable" (la démarche environnementale dans le bâtiment et le rôle des industriels dans celle-ci).



A la fin de cette rencontre, un cocktail dînatoire permettra à l'ensemble des participants ainsi qu'aux responsables Lafarge d'échanger sur leurs attentes et besoins respectifs.

Programme détaillé et inscriptions sur demande : ALLO LAFARGE au 0 820 385 385 Le centre d'information matériaux réservé aux professionnels du bâtiment