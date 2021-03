Le spécialiste français de la façade architecturale durable, Ouest Alu, lance une nouvelle offre de services. L’objectif, proposer une solution clé en main pour l’entretien, la protection et la valorisation des façades. La gamme se décline en trois offres adaptées aux besoins des clients : essentiel, tranquillité, premium. A travers cette initiative, la filiale du groupe Liébot ambitionne de doubler son chiffre d’affaires sur les services d’ici 2 ans.

L’offre de services lancé par Ouest Alu vise à augmenter la durée des façades et à anticiper les coûts, voire les surcoûts, liés à leur entretien. L’initiative est née de la volonté de Loïc Soria, Directeur général de Ouest Alu, d’aller encore plus loin dans l’accompagnement des clients. En effet, si la société propose depuis toujours un contrat d’entretien, l’offre renouvelée d’inscrit dans l’ADN de l’entreprise qui est d’innover et de concevoir durablement des façades « pour le bien-être de tous ». Et ainsi « garantir les performances, les fonctionnalités et la sécurité » des façades.

« Cette offre représente une réelle plus-value et positionne Ouest Alu comme un acteur incontournable sur le marché », avance la société. Pour structurer l’offre, un département « services » a été mis en place. Il est dirigé par Antoine Latapie, directeur de projet, qui rejoint par ailleurs le Comité Exécutif de la société. « Mon double rôle permet d’asseoir le nouveau positionnement de Ouest Alu, en créant du lien entre les projets en cours et l’offre de services, pour une transition plus facile et plus rapide », déclare-t-il.

« Nous maitrisons les normes essentielles et bénéficions d’une réelle expertise technique que nous allons mettre au service de l’entretien, de la maintenance et de la résolution de dommages éventuels liés à l’exploitation des façades de nos clients », poursuit-il.

Une gamme adaptée aux besoins

La gamme s’articule autour de trois offres :

Essentiel : contrôle visuel et manipulation des ouvrants, portes, stores et pièces mécaniques. Graissage et lubrification des pièces mécaniques. Rapport final avec recommandations et propositions adaptées. Intervention annuelle globale et unique.

Tranquillité : en plus des services de l’offre essentiel, s’ajoutent la manutention et le déplacement de petits mobiliers pour un contrôle exhaustif de tous les éléments cités ci-dessus, et la mise en place d’étiquettes de repérage des ouvrants et des portes permettent le suivi et l’historique des intervention sur chaque élément.

Premium : cette offre vient ajouter les volets solution dépannage sous 24h et accompagnement pour les essais sur châssis de sécurité.

Des options à la carte sont également possibles comme par exemple la valorisation et nettoyage des façades, le remplacement des pièces d’usure ou encore l’amélioration via des études thermiques ou le chiffrage de solutions énergétiques.

L’offre permet aussi d’automatiser et de digitaliser les données liées à la maintenance, donnant ainsi la possibilité aux clients de consulter l’historique des informations clés de l’entretien de sa façade, et de compter sur un carnet d’entretien.

« Nous sommes aujourd’hui convaincus du potentiel de cette offre de services. Nous connaissons le marché, disposons de compétences reconnues et nous avons la certitude de pouvoir remplir des objectifs ambitieux tant en termes de chiffre d’affaires que de valorisation pérenne des façades du patrimoine », commente Loïc Soria. A travers cette offre, Ouest Alu ambitionne de doubler son chiffre d’affaires sur les services d‘ici deux ans.

Rose Colombel